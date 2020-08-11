Subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, e Secretário de Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (11) Crédito: Divulgação / Sesa

11 de fevereiro no Espírito Santo, ou seja, antes da confirmação oficial do primeiro caso do novo coronavírus no país, em 26 de fevereiro. Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (11) que identificou anticorpos para a Covid-19 na amostra de uma paciente datada do dia, ou seja, antes da confirmação oficial do primeiro caso do novo coronavírus no país, em 26 de fevereiro.

A amostra foi coletada de uma paciente que fez doação de sangue no Hemoes do município de Guarapari . De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a paciente não viajou para o exterior e apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue, estando assintomática nos últimos 14 dias anteriores à doação.

Your browser does not support the audio element. Sesa confirma anticorpos de Covid-19 em moradora do ES já em 11 de fevereiro

Com isso, o secretário afirmou que o Espírito Santo já vivia uma situação de transmissão comunitária da doença antes do primeiro caso confirmado de coronavírus no país, no dia 26 de fevereiro.

"Diante das investigações realizadas, nós queremos reconhecer que o Espírito Santo vivia uma situação de transmissão comunitária da doença anterior ao dia 26 de fevereiro, que foi o primeiro caso confirmado nacionalmente no país com um caso importado" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

O Ministério da Saúde já foi notificado, segundo o secretário, que disse ainda que os dados da paciente serão preservados. Além disso, o secretário afirmou que há outros casos em investigação que podem apontar registros anteriores a este já comunicado. Há a investigação de outras amostras que podem apontar, inclusive, um novo caso anterior a este primeiro caso que foi datado de 11 de fevereiro de 2020, destacou.

PRIMEIRO CASO DO PAÍS "POR ENQUANTO"

Questionado se este registro é, de fato, o primeiro caso oficial do novo coronavírus no Brasil, o secretário afirmou que existem relatos de casos em outros Estados e que um alinhamento será feito junto ao Ministério da Saúde para reconhecer qual foi o primeiro caso no país.

No entanto, diz que outros casos anteriores ainda podem aparecer nas investigações. Mas que, por enquanto, entre os casos já publicados, este é o primeiro registro oficial de coronavírus no Brasil.

Ao longo das investigações, essa informação será atualizada e devemos encontrar casos anteriores, pois estamos diante de um caso que já foi transmissão comunitária. Devemos reconhecer que este paciente teve sintomas respiratórios um mês antes da doação do sangue, da coleta do material biológico. E nós podemos afirmar que, de fato, a doença já circulava e passemos a investigar casos anteriores a esse. Entre os casos já publicados e reconhecidos, de fato, este se consolida, por enquanto, como o primeiro caso do país em comparação com primeiro caso notificado oficialmente, completou.

PRIMEIRO CASO NO ES ATÉ ENTÃO