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Gravidade da pandemia

Mortes por coronavírus no Brasil dizimariam 12 cidades do ES juntas

País atingiu a marca de 100 mil mortos no último sábado (8); comparações com a realidade do Estado ajudam a ter noção da quantidade de vidas perdidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:24

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:24

Vitória - Efeito coronavírus - Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
Vitória é uma das poucas cidades do ES que tem mais de 100 mil habitantes, ainda assim, mortes no Brasil equivalem a 30% da população total Crédito: Fernando Madeira
novo coronavírus já tirou a vida de mais de 100 mil brasileiros. A marca trágica foi atingida no sábado, dia 8 de agosto. Se essa perda fosse transferida para a realidade do Espírito Santo, ela seria suficiente para dizimar toda a população de 12 municípios capixabas, de uma só vez.
Mortes por coronavírus no Brasil dizimariam 12 cidades do ES juntas
Virariam cidades fantasmas: Divino São LourençoBom Jesus do NorteDores do Rio PretoApiacáIbitirama e Atílio Vivácqua, no Sul do Estado; Mucurici e Ponto Belo, no Norte; e Alto Rio NovoVila PavãoSão Domingos do Norte e Águia Branca, na Região Noroeste. Juntas, elas têm quase 93 mil habitantes.
Além delas, praticamente 70% dos moradores (cerca de 7 mil pessoas) de Presidente Kennedy também deixariam de existir. Todos os dados populacionais utilizados foram retirados do último censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2010.

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Em outro tipo de comparação, os mortos da pandemia representam mais pessoas que as populações de 69 municípios capixabas, de forma isolada. Apenas VitóriaVila VelhaSerraCariacicaGuarapariLinharesSão MateusColatina e Cachoeiro de Itapemirim têm mais gente no Estado.
No entanto, durante os últimos dois meses, o Brasil tem registrado uma média próxima de 7 mil novas mortes por semana. Isso significa que mais 21 mil óbitos podem acontecer até o final do mês - o que, consequentemente, faria com que três dessas cidades deixassem de integrar a lista, ainda em agosto. Nesse domingo (9), o país já registrava 101.049 mortos.

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