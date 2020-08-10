A cidade de Viana, na Grande Vitória, tem uma população de 78.239 mil habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019. Talvez você que iniciou a leitura dessa reportagem possa estar se perguntando os motivos desse número ter sido apresentado logo na primeira linha. A resposta é pesada e capaz de provocar um nó na garganta.
O Brasil ultrapassou, nos últimos dias, a marca de 100 mil mortos pela pandemia do novo coronavírus. Para dimensionar e aproximar esses números dos capixabas, é como se toda a população de Viana fosse apagada do mapa e ainda faltariam cerca de 22 mil pessoas para que fosse atingido o quantitativo de vidas ceifadas até aqui pela Covid-19.
Ferramenta mostra devastação da Covid-19 se 100 mil mortos fossem da Grande Vitória
Esse exercício foi feito por meio da ferramenta desenvolvida pela Agência Lupa (clique no link e simule) com o intuito de mostrar o que ocorreria com sua vizinhança caso o epicentro da Covid-19 fosse o local onde você reside. Nesta reportagem utilizamos como ponto de partida as respectivas prefeituras de Viana, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra municípios da Região Metropolitana do Estado.
RAIO
Em Viana, todas as pessoas teriam perdido a vida se a cidade fosse o epicentro da doença. Já em Vitória, pouco menos de um terço da população 362.097 habitantes seria dizimada. De onde está a sede da administração municipal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Bento Ferreira, todas as pessoas em um raio de 2,3 km teriam morrido. Na imagem abaixo, todos os pontos em branco compreendidos dentro do círculo são vidas que seriam apagadas se o epicentro da doença partisse da prefeitura.
No caso da Capital, devido à proximidade e localização da sede administrativa com Vila Velha, o raio de abrangência cruzaria a Baía de Vitória e englobaria a população de algumas regiões do município canela-verde.
Do outro lado da Terceira Ponte, para se chegar ao número de 100 mil mortos pela Covid-19, a área total seria menor em comparação à Vitória. Isso é facilmente explicado pela alta densidade demográfica no entorno da Avenida Santa Leopoldina, na Praia de Itaparica, onde se encontra a Prefeitura de Vila Velha. Na cidade, todas as pessoas inclusas em um raio de 1,8 km deixariam de existir. Em Vila Velha, segundo o IBGE, 493.838 pessoas habitavam a cidade em 2019.
Município mais populoso da Grande Vitória, com 517.510 moradores, a Serra teria cerca de um quinto do quantitativo populacional vencido pela doença. Inversamente proporcional à população, o raio de abrangência na cidade seria de 5,3 quilômetros, bem maior do que em Vitória e Vila Velha. A explicação se dá pelo fato do maior espaçamento entre as residências e por existirem poucos edifícios habitacionais na região onde está a prefeitura, que fica às margens da BR 101, em Serra-Sede.
Já Cariacica município de 381.285 habitantes veria praticamente um quarto da população desaparecer em uma área circundada em 1,9 quilômetro partindo da sede da prefeitura, que fica no trevo de Alto Lage. O raio seria bem menor em relação à Serra, por exemplo, indica que a região é bastante povoada.
NÚMEROS DO ESTADO
Das mais de 100 mil mortes já ocorridas no Brasil pelo novo coronavírus, o Espírito Santo corresponde com cerca de 2,7% desse montante. Na atualização mais recente do Painel Covid-19, o Estado contabilizava 2.375 mil óbitos de um total de 91.791 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Esses números inevitavelmente devem mudar nas próximas horas, dias e semanas. O que não mudará e se manterá presente é a dor de quem teve um familiar, vizinho, amigo ou conhecido levado pela doença.