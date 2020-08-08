Coronavírus: testagem em massa, a saída que nunca foi adotada no Brasil

Testes de coronavírus: uma das principais estratégias para mapear e isolar os doentes Crédito: Ministério da Saúde

Para mapear e isolar os doentes, uma das principais estratégias é realizar testagem em massa, promessa que nunca saiu do papel. Quando a gente fala em vigilância em saúde, tem uma tríade básica que é rastrear, testar e isolar, afirma o médico Claudio Maierovitch. No momento em que a transmissão está acelerada, fica mais difícil fazer isso, mas não é impossível. O ideal seria determinar quarentena nos locais de maior transmissão para que haja uma queda no número de novos casos e fique mais fácil monitorar todas as infecções novas.

Para que o rastreamento funcione, uma alternativa indicada é recorrer ainda mais a unidades e equipes de atenção primária do SUS, rede capilarizada, próxima das comunidades e capaz de levar os cuidados para áreas distantes de grandes centros. Na prática, a medida poderia ajudar até a prevenir que casos graves aconteçam em locais sem UTI ou hospital.

De acordo com os pesquisadores, faltou uma ação coordenada posterior ao início da crise para conter o avanço da pandemia. Assim como foi feito um esforço para a abertura de novos leitos e de hospitais de campanha, deveríamos ter tido o mesmo movimento no programa Saúde da Família, pontua Maierovitch.

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