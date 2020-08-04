Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Famílias madrugam em fila para teste gratuito da Covid-19 em São Paulo
Saúde

Famílias madrugam em fila para teste gratuito da Covid-19 em São Paulo

Para atender uma quantidade maior de pessoas assintomáticas, o número de testes diários dobrará a partir desta quarta-feira (5), chegando a 400 exames, informou o instituto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:38

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:38

Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do coronavírus em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Em São Paulo, famílias estão madrugando para a testagem gratuita da covid-19 oferecida pelo Instituto Butantan, no estacionamento do shopping SP Market, na zona sul capital paulista. As pessoas chegam por volta das 4 horas da madrugada e o atendimento é feito por ordem de chegada no modelo drive thru, sem precisar sair do veículo. A testagem é feita das 8h às 17h, e vai até o dia 10.
São distribuídas 200 senhas por dia e o resultado sai após 72 horas. Para atender uma quantidade maior de pessoas assintomáticas, o número de testes diários dobrará a partir desta quarta-feira (5), chegando a 400 exames, informou o instituto.
Segundo a assessoria de imprensa do instituto, ainda não há um balanço sobre os resultados, já que a testagem começou no último dia 30.
A ação é um projeto piloto voltado a pessoas assintomáticas para detectar a presença do vírus, ou seja, o exame irá verificar se a pessoa está com infecção em fase aguda.
O teste oferecido é o RT-PCR, considerado o mais assertivo no diagnóstico. A amostra analisada é obtida por meio de uma raspagem da nasofaringe, região posterior à cavidade nasal.

Veja Também

Teste usa pontos quânticos para detectar presença do novo coronavírus

No início, Brasil teve taxa de contágio maior do que as de Itália e França

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados