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Estatística da pandemia

Covid: Grande Vitória terá redução de mortes em setembro e outubro

A queda dos óbitos provocados por coronavírus no ES foi analisada  pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 14:35
Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
Uma análise do comportamento da pandemia do novo coronavírus feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indica que a Grande Vitória poderá ter redução radical de mortes provocadas pela Covid-19 nos meses de setembro e outubro. A informação é do secretário Nésio Fernandes.
Em entrevista recente, ele disse que o mês de agosto é visto como um período de transição de fase da doença. Na ocasião, ele destacou que mesmo com as expectativas positivas, a Sesa continuaria trabalhando orientada por evidências científicas e medidas que que pudessem garantir proteção às vidas.
De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta de monitoramento da doença criada pela Sesa, o Estado contabiliza 2.764 mortes provocadas pelo vírus nesta terça-feira (11). Segundo Nésio, os municípios do interior já superam o número de óbitos registrados na Grande Vitória.
"É possível que ao longo do mês de setembro e outubro exista uma redução mais radical que consolide termos menos óbitos na Grande Vitória em relação ao interior. O interior persistirá com a prevalência latente por mais tempo por conta das características que os municípios pequenos possuem"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Questionado se o Espírito Santo ou a Grande Vitória vivem um estágio de imunidade de rebanho, quando o número de pessoas imunes ao vírus atinge uma taxa alta e faz com que ele não encontre pessoas suscetíveis à infecção, Nésio diz que na Grande Vitória há um esgotamento da transmissão dessa população.
É necessário um pouco de cautela ainda. Nós temos uma persistência, uma quantidade grande de óbitos no Espírito Santo. Apesar da queda que tivemos na Grande Vitória, o interior possui ainda muitos óbitos diariamente. A queda mais acelerada nos municípios da Grande Vitória tem apresentado relativa estabilização.

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