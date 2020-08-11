'Recebemos com alegria, mas é preciso cautela', diz secretário sobre vacina

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que recebeu com alegria o anúncio de que a Rússia registrou a primeira vacina contra a Covid-19 do mundo, mas frisou que a população precisa ter cautela, já que leva tempo até que a fórmula para imunização seja distribuída. O produto foi aprovado pelo Ministério da Saúde do país com menos de dois meses de testes em humanos.
O projeto foi desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Moscou. A expectativa do governo russo é iniciar a vacinação em massa no mês de outubro. Segundo o presidente Vladimir Putin, a vacina passou em todos os testes, é eficaz e permite obter uma imunidade estável contra o novo coronavírus.
De acordo com Nésio, a vacina para prevenir e a descoberta de um tratamento específico são consideradas as medidas mais eficazes para a construção de um novo momento de enfrentamento à pandemia. O secretário garante que vai acompanhar o processo a partir das recomendações e análises do Ministério da Saúde do Brasil.
"Nós recebemos com alegria toda informação que possa apontar a descoberta de alguma solução definitiva para a doença [...] No entanto, é necessário cautela por parte de todos porque, quando um país desenvolve uma vacina é necessário que essa vacina seja produzida e distribuída. Geralmente, esses países distribuem antes para seus entes nacionais, e é necessário passar por um conjunto de certificações e validações pelas autoridades sanitárias nacionais"