'Recebemos com alegria, mas é preciso cautela', diz secretário sobre vacina

"Nós recebemos com alegria toda informação que possa apontar a descoberta de alguma solução definitiva para a doença [...] No entanto, é necessário cautela por parte de todos porque, quando um país desenvolve uma vacina é necessário que essa vacina seja produzida e distribuída. Geralmente, esses países distribuem antes para seus entes nacionais, e é necessário passar por um conjunto de certificações e validações pelas autoridades sanitárias nacionais"