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Esperança

Presidente da Rússia anuncia registro da 1ª vacina contra a Covid-19 do mundo

A vacina, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou, foi aprovada após menos de dois meses de testes em humanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 06:43

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 06:43

Cientista, coronavírus, vacina, covid-19
Estudos sobre a vacina contra a Covid-19 estão em estágio avançado no mundo Crédito: Pixabay
O presidente Vladimir Putin afirmou, nesta terça-feira (11), que Ministério da Saúde da Rússia deu aprovação regulatória para a primeira vacina contra a Covid-19 do mundo. A vacina, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou, foi aprovada após menos de dois meses de testes em humanos.
Segundo Putin, a vacina desenvolvida pela Rússia passou em todos os testes, é eficaz e permite obter uma imunidade estável contra o novo coronavírus.

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De acordo com agências de notícias internacionais, Putin afirmou que uma de suas filhas já tomou a vacina. A expectativa do governo da Rússia é iniciar a vacinação em massa no mês de outubro.
Apesar da confiança da Rússia, nesta segunda-feira (10) a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse, em comunicado, que várias vacinas estão na fase final de testes, mas que a eficiência delas ainda necessita ser comprovada.

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