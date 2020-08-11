Presidente da Rússia anuncia registro da 1ª vacina contra a Covid-19 do mundo

Estudos sobre a vacina contra a Covid-19 estão em estágio avançado no mundo Crédito: Pixabay

O presidente Vladimir Putin afirmou, nesta terça-feira (11), que Ministério da Saúde da Rússia deu aprovação regulatória para a primeira vacina contra a Covid-19 do mundo. A vacina, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou, foi aprovada após menos de dois meses de testes em humanos.

Segundo Putin, a vacina desenvolvida pela Rússia passou em todos os testes, é eficaz e permite obter uma imunidade estável contra o novo coronavírus.

De acordo com agências de notícias internacionais, Putin afirmou que uma de suas filhas já tomou a vacina. A expectativa do governo da Rússia é iniciar a vacinação em massa no mês de outubro.