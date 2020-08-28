Ifes decide por não retomar aulas presenciais em 2020

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

No site da instituição, o Ifes diz que o Conselho Superior deliberou pela manutenção das atividades pedagógicas não presenciais (APNPs) até 31 de dezembro de 2020. A proposta foi levada ao conselho pelo Comitê de Crise, formado para avaliar o cenário da pandemia e suas repercussões para a instituição.

"A realização de APNPs até o final do ano foi uma demanda de representantes da área de Ensino feita no âmbito do Comitê de Crise. Eles fizeram a solicitação para viabilizar uma melhor definição e organização dos calendários acadêmicos. Após a indicação favorável do comitê, o assunto foi pauta nas reuniões do Colégio de Dirigentes e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que também sinalizaram concordância com a extensão do prazo", diz a nota.

Por fim, o Ifes diz que, com a decisão do Conselho Superior, um novo calendário acadêmico será estabelecido, prevendo as datas de encerramento e início de semestre letivo, além do cronograma do processo seletivo para ingresso em 2021. Também serão traçadas as diretrizes para permitir que os alunos finalistas possam concluir todos os requisitos curriculares, seguindo tanto as normas sanitárias de segurança quanto a legislação estadual.