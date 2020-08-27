Provas, revezamento e salas vazias: como faculdades do ES preparam o retorno

01

Multivix

Biossegurança: entre as ações programadas estão a instalação de dispensadores de álcool em gel por toda a instituição, cartazes de orientação, aferição de temperatura na entrada, tapetes sanitizantes e obrigatoriedade do uso de máscaras. Além disso, as salas ficarão abertas sem ar-condicionado, os espaços foram adaptados para distanciamento social e cada um deverá levar sua garrafinha de água. Sistema de revezamento: foi montado um plano para revezar as turmas presenciais, mas ainda será detalhado. Avaliações: independentemente de estar no formato remoto ou presencial, todas as atividades avaliativas serão on-line. Grupo de risco: os alunos de grupo de risco poderão continuar as aulas no modelo remoto, bem como os universitários que não se sentirem seguros com o retorno presencial.

02

UVV

Biossegurança: uso obrigatório de máscaras, limite de alunos por sala de aula, horários diferenciados de intervalo, desinfecção de pontos de contato e aferição de temperatura são algumas das medidas planejadas. Sistema de revezamento: será definido conforme a demanda. Dependendo do tamanho da turma, poderá ser dividida em até três grupos de alunos, sendo sempre um presencial e dois telepresenciais. As aulas telepresenciais continuarão sendo transmitidas ao vivo. Avaliações: poderão ser realizadas em formato de prova presencial, trabalhos ou outra atividade avaliativa que possa ser realizada de casa, a depender da disciplina e do professor. Grupo de risco: os alunos podem optar em permanecer em casa, acompanhando as aulas telepresenciais. Em relação aos colaboradores, cada caso é avaliado individualmente junto ao médico do trabalho da instituição.

03

Fucape

Biossegurança: para os alunos que optarem pelas aulas presenciais, a instituição fornecerá kits de proteção individual, contendo máscara e álcool em gel, além de receberem instruções sobre medidas necessárias de prevenção, controle e mitigação de riscos da Covid-19. As medidas são extensivas a funcionários e professores. Sistema de revezamento: vai adotar o modelo de aulas híbridas, permitindo que parte dos alunos assista às aulas na instituição, parte em casa, ficando esta decisão a critério do estudante. Avaliações: se o aluno escolher a modalidade 100% telepresencial, fará todas as avaliações a distância. Caso a opção seja pelo sistema híbrido, as avaliações serão realizadas de forma presencial. Grupo de risco: com relação aos alunos, o modelo de aulas telepresenciais será indicado. Já os professores receberão instruções específicas embasadas nas portarias do governo que preveem medidas para prevenção e mitigação da Covid-19.

04

Unesc

Biossegurança: entre as medidas programadas, aferição de temperatura, instalação de tapetes sanitizantes, uso obrigatório de máscara e agendamento on-line para acesso ao acervo da biblioteca. Sistema de revezamento: embora liberado o retorno, a instituição aguarda a publicação de portaria governamental com orientações. Por enquanto, mantém o sistema que já havia sido autorizado para atividades práticas presenciais dos alunos da área da saúde e concludentes dos demais cursos de forma gradual e alternada, que já vem sendo implementado. Avaliações: das atividades práticas presenciais, as avaliações ocorrerão presencialmente; e, das aulas remotas, vão permanecer on-line. Grupo de risco: os alunos foram instruídos a protocolar laudo médico para que seja garantido o regime especial de estudos conforme cada caso. Os profissionais também foram orientados a apresentar laudo e poderão ter remanejamento de função, trabalho remoto, flexibilização do local e do horário das atividades.

05

Emescam

Biossegurança: entre as medidas previstas estão a aferição de temperatura, distanciamento social e instalação de dispensadores de álcool em gel. Sistema de revezamento: ainda não há data definida para o retorno às aulas e como será feito o revezamento das turmas. Quando voltarem, entretanto, é certo que será gradual e, no primeiro momento, apenas para aulas práticas. Avaliações e grupo de risco: não há definição.

06

Unisales

Biossegurança: entre as ações programadas, aferição de temperatura, distanciamento mínimo de 1,5 metro, uso obrigatório de máscaras, limite de alunos por sala. Sistema de revezamento: apesar de liberado o retorno, a instituição aguarda a publicação de portaria governamental com orientações para o atendimento presencial. Por enquanto, mantém o escalonamento que já havia sido autorizado, e que começou com os alunos de estágio obrigatório da área da saúde. Avaliações: a estratégia ainda está em definição, mas há estrutura na instituição para realizar as avaliações tanto presenciais quanto remotas. Grupo de risco: existe a possibilidade de manter os alunos de grupos de risco em atividade 100% remota.

07

Estácio

Biossegurança: na instituição, dispensadores de álcool em gel, reforço na limpeza dos espaços, maior distanciamento nas salas de aula são algumas das medidas previstas. Sistema de revezamento: a faculdade vai adotar o sistema híbrido, em que parte das aulas é presencial, parte remota com transmissão ao vivo. As normas para o atendimento presencial estão sendo definidas e os alunos serão orientados como proceder. Avaliações e grupo de risco: não há definição.

08

FDV

O plano de prevenção e controle da Covid-19 na instituição será construído coletivamente, e será divulgado somente após apreciação da comunidade acadêmica. No momento, não há nenhuma definição sobre as medidas a serem adotadas.

09

Faesa