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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.105 mortes e passa de 108 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 753 pessoas e provocou 19 óbitos

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 16:39
Pessoa com máscara contra a Covid-19
O uso de máscara é fundamental para evitar a disseminação do novo coronavírus Crédito: Divulgação/Governo de SC
Espírito Santo chegou a 108.662 casos e 3.105 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (27). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 753 pessoas e provocou 19 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.451 registros da doença, seguida por Vitória (13.621), Serra (13.339) e Cariacica (10.394). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.835 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 96.367 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,9% e, até agora, 288.675 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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