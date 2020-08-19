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Avaliação

Alunos da Ufes que cancelarem disciplinas não serão reprovados

As informações sobre a retomada das aulas da universidade foram passadas em entrevista concedida nesta quarta-feira (19) pelo reitor Paulo Vargas e pró-reitores da instituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:08

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:08

Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Campus da Ufes, em Goiabeiras, Vitória: aulas presenciais na universidade estão suspensas desde o dia 17 de março Crédito: Ricardo Medeiros
Os alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que optarem por não participar do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) ou cancelarem as disciplinas que estavam matriculados neste ano não serão reprovados. As aulas do primeiro semestre de 2020, que estão suspensas desde o dia 17 de março no Estado, serão retomadas a partir do dia 9 de setembro.
Alunos da Ufes que cancelarem disciplinas não serão reprovados
Os alunos que já tinham iniciado o semestre letivo poderão fazer a matrícula para as aulas remotas entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro. Os aprovados para iniciar as atividades acadêmicas no segundo semestre começam a estudar em fevereiro de 2021. Desse modo, eles não vão participar desta fase do ensino remoto.
Um dos trechos da resolução 30/2020, aprovada nesta terça-feira (18), garante que a não solicitação de matrícula em disciplinas ou o cancelamento de todas as disciplinas em que o estudante obteve matrícula, no primeiro semestre especial, não serão considerados abandono.
"A ideia é que os estudantes que, por qualquer razão, concluírem que não têm possibilidade de participar das atividades de ensino neste momento poderão cancelar as matrículas nas disciplinas, mas não terão prejuízo em função disso. Terá somente o atraso na realização do curso"
Paulo Vargas - Reitor da Ufes
Segundo Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação da Ufes, os critérios de avaliação serão discutidos com os professores na próxima segunda-feira (24). Posteriormente, as medidas serão anunciadas. Ela informou que foram construídos mecanismos que protegem o aluno que identificar dificuldades no seu processo de ensino-aprendizagem.
A pró-reitora destaca que caberá ao professor a definição das ferramentas e formas de avaliação que deverão ser utilizadas no período. Conforme aprovado na sessão realizada na última sexta-feira (14), foi mantido o início do semestre letivo especial no dia 9 de setembro, com término no dia 15 de dezembro. 
Outra questão é que essa avaliação seja sempre pensada numa perspectiva diagnóstica, exatamente para poder, no processo, identificar os problemas de ensino-aprendizagem, redirecionando as atividades para que o estudante possa permanecer realizando as atividades e que elas tenham caráter contínuo, que não sejam pontuais, realizadas no meio e ao final do semestre", destaca.

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