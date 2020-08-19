Ufes disponibilizará internet e computador para alunos terem aula remota

Vista do campus da Ufes, que fica em Goiabeiras, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Na última quarta-feira (12), a instituição aprovou ao Auxílio Emergencial de Inclusão e Acessibilidade Digital. De acordo com a Ufes, o objetivo é atender universitários em situação de vulnerabilidade social no desenvolvimento das atividades acadêmicas realizadas pelo Earte, visando à execução do Plano de Contingência da Ufes para enfrentamento à Covid-19.

O auxílio poderá ser de três modalidades  auxílio internet, auxílio equipamento e auxílio acessibilidade  e consiste na destinação de recursos para aquisição dos serviços ou equipamentos; doação de serviços de internet (pacote de dados), aplicativos, dispositivos ou equipamentos; ou empréstimo gratuito (comodato) de aplicativos, dispositivos ou equipamentos.

Nas chamadas de Cadastro Inclusão Digital, a universidade recebeu 1.315 inscrições com demanda de acesso à internet e outras 2.660 com solicitação de equipamentos. As inscrições estão em processo de análise com base nos critérios estabelecidos no edital. Se for necessário, novas as datas de cadastro poderão ser anunciadas.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (19), o reitor da Ufes, Paulo Vargas, informou que a instituição deve destinar cerca de R$ 4 milhões para aquisição de equipamentos e do pacote de dados que serão disponibilizados aos alunos. Segundo Vargas, após a compra, o aluno será o dono do computador, tendo somente que comprovar o uso do recurso.

"Estamos estudando um valor que seja suficiente para comprar um equipamento com configuração mínima necessária para que o estudante possa de fato participar das atividades de ensino remoto. A gente ainda está fazendo análises um pouco mais detalhadas para definir o valor da bolsa, mas deve ficar na faixa entre R$ 1.2 mil e R$ 1,4 mil", adiantou o reitor.

A resolução estabelece também que os recursos físicos e financeiros desses auxílios serão provenientes de recursos próprios da universidade, do governo Federal ou externos, decorrentes de convênios com instituições públicas e privadas; das agências de fomento municipais, estadual e federal; ou de doações realizadas por instituições e organizações públicas ou privadas.

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL

O Auxílio Inclusão Digital Emergencial é destinado aos "alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu presencial da Ufes, com renda familiar mensal per capita bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que estejam regularmente matriculados no semestre especial 2020/1 e não possuam equipamento de informática e/ou acesso a serviço de internet".

É previsto que o benefício seja oferecido em duas modalidades: auxílio internet e auxílio equipamento, sendo que este último também poderá ser concedido por meio de doação ou de empréstimo de computador (notebook ou desktop) aos estudantes cadastrados.

ACESSIBILIDADE

Já o auxílio acessibilidade deve ser destinado aos estudantes com deficiência de cursos presenciais de graduação ou de pós-graduação stricto sensu, atendidos pelo Núcleo de Acessibilidade da Ufes (Naufes), que possuam renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita e que não possuam dispositivo ou equipamento de acessibilidade digital.