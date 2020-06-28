Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Ufes vai montar manual para Plano de Contingência contra a Covid-19

O grupo de trabalho da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)  criado para estudos de combate ao novo coronavírus  vai começar, nesta segunda-feira (29), a compilar e organizar as contribuições enviadas pelas atividades acadêmicas e administrativas em um manual para elaboração de um Plano de Contingência contra a Covid-19 no Espírito Santo.

De acordo com o presidente do grupo e diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), Rogério Faleiros, a versão final do Plano de Contingência será finalizada até 15 de julho. Após essa data, os dois planos serão enviados à Administração Central, que encaminhará os documentos para aprovação pelos conselhos superiores.

Faleiros cita que os dados foram gerados a partir de enquetes, e que o grupo de trabalho, em um processo de escuta, também participou de algumas reuniões em unidades estratégicas para entender especificidades, limites e possibilidades da instituição.

"Além disso, tivemos a contribuição dos Centros de Ensino, que fizeram discussões envolvendo os departamentos e colegiados de curso, gerando contribuições muito qualificadas, completou o presidente.

Faleiros detalhou que essa participação demonstra o empenho da comunidade acadêmica na busca de alternativas e soluções possíveis de serem adotadas.

"O contexto da pandemia é cruel. O Plano de Contingência aborda vários pontos, desde a proposição de estratégias e metodologias para um ensino remoto emergencial até a limpeza dos ambientes e a ampliação do apoio psicológico aos estudantes e servidores" Rogério Faleiros - Presidente do grupo de trabalho e diretor do CCJE

As contribuições das unidades constarão do plano e os dados brutos das enquetes realizadas com os servidores técnicos, os docentes e os estudantes estão disponíveis para consulta

AÇÕES DE PLANEJAMENTO

A construção coletiva dos planos de Contingência e de Biossegurança da Ufes é uma das ações de planejamento que estão sendo desenvolvidas pela gestão da universidade no contexto da pandemia da Covid-19.

Desde o dia 17 de março, quando teve início a suspensão das atividades presenciais em função das medidas de isolamento social, a Administração Central da Ufes instituiu três frentes de trabalho: o Comitê Operativo de Emergência (COE) para o Coronavírus, o Grupo de Trabalho (GT) Ufes Covid-19 e o Grupo de Gestão de Projetos (GGP).

De acordo com a universidade, elas foram constituídas pela reitoria com a finalidade de orientar e elaborar diretrizes sobre o ensino, a pesquisa, a extensão e as atividades administrativas, a serem amplamente debatidas pela comunidade acadêmica para que o enfrentamento à pandemia ocorra de modo coletivo e corresponsável, e que as decisões sejam tomadas de forma democrática, colegiada e sob a competência dos conselhos superiores da Ufes.

No dia 26 de maio, o grupo de trabalho e o COE encaminharam às unidades acadêmicas e administrativas as duas primeiras propostas do Plano de Contingência e do Plano de Biossegurança, com diretrizes para o enfrentamento da pandemia no âmbito da Ufes. O objetivo foi possibilitar às unidades a análise, a discussão e o envio de novas propostas indicadas pela comunidade.

Já o GGP foi constituído há cerca de duas semanas com o intuito de atender um indicativo feito pelo grupo de trabalho, de mapeamento das ações administrativas básicas, necessárias e antecedentes aos retornos das contribuições dos Centros de Ensino e à execução dos planos de Contingência e de Biossegurança.