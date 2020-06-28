Aulas no ES: saiba o que escolas públicas e particulares preparam

Medidas emergenciais

Assim como a rede pública, as escolas particulares só vão ser liberadas para reabrir quando os indicadores de saúde apontarem a redução do risco de contágio.

Desde o início das atividades remotas, instituições particulares estão contabilizando a carga horária, mas completar a jornada mínima de 800 horas do ano letivo poderá ser necessária, e a compensação está prevista em reposições aos sábados ou em períodos antes designados para as férias.

As escolas particulares também vão ter que atender ao protocolo que está sendo elaborado pela Sesa, porém muitas delas já estão se adaptando a partir das orientações do Sinepe. Na cartilha encaminhada pela entidade às instituições, entre outras regras, uso obrigatório de máscaras por alunos e funcionários, demarcação de áreas para garantir o distanciamento social, e disponibilização de álcool em gel 70% em todos os espaços físicos.

Na rede particular, também já foi definido um protocolo pedagógico e, entre as recomendações, estão a priorização do trabalho educacional remoto; desenvolvimento de plano domiciliar para alunos e profissionais que façam parte do grupo de risco; dar preferência a locais abertos para as atividades presenciais; organizar o plano pedagógico para que as atividades que demandem interação física ocorram sem o contato entre os alunos; organizar a atividade educacional de forma que os alunos não retirem seus materiais do ambiente escolar.