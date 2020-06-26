Professor de Educação Física morre vítima do coronavírus em Guaçuí

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Guaçuí decretou luto oficial de três dias em reconhecimento ao trabalho dedicado à população.

O município contabiliza com o falecimento do servidor sete mortes. O número de casos positivos da Covid-19 chegou a 122 nesta sexta-feira. Destes, 94 estão curados, segundo dados da secretaria de saúde do município.