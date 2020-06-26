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Caparaó capixaba

Professor de Educação Física morre vítima do coronavírus em Guaçuí

Além de servidor público, Jonny Machado da Silva coordenava projeto comunitário na cidade; município decretou luto oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 20:54

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 20:54

Jonny Machado da Silva morreu vítima da Covid-19
Jonny Machado da Silva morreu vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um servidor público de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, morreu na madrugada desta sexta-feira (26), vítima do novo coronavírus. Jonny Machado da Silva estava internado na Santa Casa da cidade. Ele era professor de Educação Física e coordenador de um projeto comunitário.
Segundo a prefeitura, ele apresentou sintomas da Covid-19, que se agravaram e precisou ser intubado. O sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), com caixão lacrado, no cemitério de Alegre

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Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Guaçuí decretou luto oficial de três dias em reconhecimento ao trabalho dedicado à população.
O município contabiliza com o falecimento do servidor sete mortes. O número de casos positivos da Covid-19 chegou a 122 nesta sexta-feira. Destes, 94 estão curados, segundo dados da secretaria de saúde do município.

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