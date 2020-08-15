Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retomada das atividades

Ufes aprova volta às aulas a partir de 9 de setembro com ensino remoto

Decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufes na tarde desta sexta-feira (14). Semestre será encerrado em 15 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 21:00

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 21:00

Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Ufes retoma atividades de ensino em setembro Crédito: Ricardo Medeiros/2019
Ufes aprova volta às aulas a partir de 9 de setembro com ensino remoto
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) irá retomar as aulas do primeiro semestre de 2020 a partir do dia 9 de setembro. As atividades vão ser realizadas no modelo Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para a graduação e pós-graduação.
A decisão foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes, que também aprovou a data de encerramento do semestre de 2020/1, dia 15 de dezembro, quando terão início as férias docentes.
A votação não chegou a ser concluída. Por volta das 19h40, os trabalhos foram suspensos e terão continuidade na segunda-feira (17), quando o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) volta a se reunir, às 13 horas.
Na próxima segunda,  serão ainda discutidas as normas do ensino remoto e o detalhamento do calendário acadêmico, incluindo a flexibilização das normas acadêmicas, como as movimentações de matrícula.
O Cepe é formado por 35 membros: reitor (presidente), vice-reitor, dois representantes de cada um dos 11 centros de ensino, pró-reitores de Extensão, de Graduação, e de Pesquisa e Pós-Graduação, dois representantes dos servidores técnico-administrativos e seis representantes dos estudantes.

Veja Também

Morosidade da Ufes em meio à pandemia é inexplicável

Conselho Universitário autoriza a adoção do ensino remoto na Ufes

Ufes prorroga suspensão de atividades presenciais até 31 de julho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados