Ufes retoma atividades de ensino em setembro Crédito: Ricardo Medeiros/2019

Your browser does not support the audio element. Ufes aprova volta às aulas a partir de 9 de setembro com ensino remoto

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) irá retomar as aulas do primeiro semestre de 2020 a partir do dia 9 de setembro. As atividades vão ser realizadas no modelo Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para a graduação e pós-graduação.

A decisão foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes, que também aprovou a data de encerramento do semestre de 2020/1, dia 15 de dezembro, quando terão início as férias docentes.

A votação não chegou a ser concluída. Por volta das 19h40, os trabalhos foram suspensos e terão continuidade na segunda-feira (17), quando o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) volta a se reunir, às 13 horas.

Na próxima segunda, serão ainda discutidas as normas do ensino remoto e o detalhamento do calendário acadêmico, incluindo a flexibilização das normas acadêmicas, como as movimentações de matrícula.