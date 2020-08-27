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Pandemia

Países estão tendo novas ondas de casos da Covid-19, diz OMS

Durante entrevista, o diretor-geral da organização comentou que isso muitas vezes está relacionado a episódios de grupos de infectados por reuniões de pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:48

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:48

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quinta-feira (27), que, conforme os países reabrem sua economia, muitos deles notam novas ondas de transmissão da covid-19. Durante entrevista coletiva, ele comentou que isso muitas vezes está relacionado a episódios de grupos de infectados por reuniões de pessoas, por exemplo em estádios, casas noturnas, templos religiosos e multidões.
Nesse quadro, Ghebreyesus afirmou que em alguns contextos a suspensão desses eventos pode ser necessária "por um curto período". Em outros casos, podem haver opções mais criativas, a fim de minimizar o risco.
Também presente na coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, afirmou que, mesmo com o uso de máscaras, é preciso manter o distanciamento físico entre as pessoas, para evitar a transmissão do vírus.
Ainda segundo ela, diante de focos da doença, é preciso que as autoridades expandam a capacidade de testar os casos suspeitos.
A OMS também informou que uma equipe da entidade foi à China, a fim de estabelecer as bases para um estudo multidisciplinar internacional sobre a origem da covid-19, a fim de entender melhor a doença.

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