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Saúde

Imunidade de rebanho deve ser atingida apenas com 65% de infectados, diz OMS

A cientista chefe da Organização, Soumya Swaminathan, ressaltou que somente de 5% a 10% da população mundial foi exposta ao novo coronavírus até agora, em média

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:16
Máscara, coronavírus, Covid-19
Máscara, coronavírus, Covid-19 Crédito: Pixabay
A cientista chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, afirmou nesta quinta-feira (27), que a taxa de pessoas infectadas necessária para atingir a imunidade de rebanho para covid-19 deve ser de 65% a 70%.
Soumya explicou que, além da imunidade coletiva levar muito tempo para ser atingida, somente de 5% a 10% da população mundial foi exposta ao novo coronavírus até agora, em média.
O número pode ser maior em cidades de transmissão intensa. "Nenhuma doença foi controlada somente por permitir a imunidade natural ocorrer", declarou a cientista chefe durante coletiva de imprensa.
Ela destacou que o número é uma estimativa e estudos ainda estão sendo conduzidos para estabelecer a taxa exata mas, em geral, quanto mais transmissível a doença, maior a proporção.

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