Imunidade de rebanho deve ser atingida apenas com 65% de infectados, diz OMS

Máscara, coronavírus, Covid-19 Crédito: Pixabay

A cientista chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, afirmou nesta quinta-feira (27), que a taxa de pessoas infectadas necessária para atingir a imunidade de rebanho para covid-19 deve ser de 65% a 70%.

Soumya explicou que, além da imunidade coletiva levar muito tempo para ser atingida, somente de 5% a 10% da população mundial foi exposta ao novo coronavírus até agora, em média.

O número pode ser maior em cidades de transmissão intensa. "Nenhuma doença foi controlada somente por permitir a imunidade natural ocorrer", declarou a cientista chefe durante coletiva de imprensa.