Ufes: confira as datas do novo calendário acadêmico de ensino remoto

O semestre letivo especial da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), cujas aulas começam no próximo dia 9 de setembro, terá 97 dias letivos. O novo calendário acadêmico foi aprovado na última semana, após quatro dias de reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade.
As aulas na Ufes foram suspensas em 17 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Vão ser agora retomadas em nova modelagem de estudo não-presencial, o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).
Confira abaixo o calendário acadêmico aprovado:
SEMESTRE LETIVO REGULAR 2020/1 (encerrado)
- Aulas foram suspensas: 17/03/20
- Término: 21/08/20
- Centros: Vitória, São Mateus, Jerônimo Monteiro e Alegre
- Modalidade de ensino: presencial
PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO ESPECIAL DE 2020
- Início e término: 09/09/20 a 15/12/20
- Centros: Vitória, São Mateus, Jerônimo Monteiro e Alegre
- Modalidade de ensino: Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte)
- Total de dias letivos: 97 dias
DATAS POR MÊS
- AGOSTO
- 21 - Término do semestre letivo regular 2020/1
- 19 a 24 - Solicitação de oferta de disciplinas com os horários e números de vagas necessários para o primeiro semestre letivo especial de 2020
- 24 a 26 - Provas finais referentes ao semestre letivo regular 2020/1
- 24 a 28 - Prazo para digitação das pautas finais referentes ao semestre letivo regular 2020/1
- 25 a 28 - Período para os departamentos responderem aos Colegiados dos Cursos de Graduação sobre a oferta de disciplinas para o primeiro semestre letivo especial de 2020
- 28 - Prazo final para tramitação de todos os registros de oferta de disciplinas referentes ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 31 - Composição e digitação de grupos de horários, pelos colegiados dos cursos de graduação, para o primeiro semestre letivo especial de 2020
- 31 - Disponibilização, no Portal do Aluno, dos históricos escolares relativos ao semestre letivo regular 2020/1
- 31/08 e 1/09 - Prazo para protocolar, nos departamentos, requerimento de Aluno Especial para matrícula no semestre letivo 2020/2
- 31/08 a 02/09 - Matrículas relativas ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 31/08 a 04/09 - Replanejamento das disciplinas para o primeiro semestre letivo especial de 2020, conforme art. 6º da Resolução nº 30/2020-CEPE
- SETEMBRO
- 01 e 02/09 - Solicitação de retificação de históricos escolares relativos ao semestre letivo regular 2020/1
- 3 e 4 - Processamento das matrículas relativas ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 7 Feriado Independência do Brasil
- 8 Feriado (somente em Vitória) aniversário do município
- 9 - Início do primeiro semestre letivo especial de 2020, com adoção do Ensino- Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial (Earte)
- 9 - Disponibilização no Portal do Aluno do resultado da matrícula referente ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 9 - Disponibilização no SIE das pautas provisórias referentes ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 9 - Prazo final para inserção de planos de ensino no Portal da Prograd, referente primeiro semestre letivo especial de 2020
- 9 a 11 - 1º Período de cancelamento de disciplina do primeiro semestre letivo especial de 2020
- 9 - Início do prazo para recebimento, na Prograd, de requerimento de participação no Programa de Mobilidade Acadêmica de alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) para a UFES, para ingresso no semestre letivo 2020/2
- 9 - Início do prazo para recebimento, na Prograd, de requerimento de participação no Programa de Mobilidade Acadêmica de alunos da UFES para outras Instituições de Ensino Superior (IES), para ingresso no semestre letivo 2020/2
- 14 - Disponibilização no Portal do Aluno, do horário individual após o 1º momento de cancelamento de matrículas relativas ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 15 - Último dia para encaminhamento dos requerimentos de alunos especiais pelos Departamentos à Prograd
- 15 - Prazo final para encaminhamento ao Cepe, pela Prograd, das vagas remanescentes referentes ao ano letivo de 2019 para ingresso no ano letivo de 2020, via transferência facultativa, novo curso superior e reopção/remoção de curso
- 16 a 22 - Reprogramação e digitação da oferta de disciplinas referentes ao ajuste de matrícula do semestre letivo especial de 2020 pelos colegiados dos cursos de graduação
- 18 - Entrega, pelos departamentos, à Prograd, das pautas finais do semestre extraordinário 2019/3
- 18 - Término do período para realização das colações de grau referentes ao semestre letivo 2019/2
- 21 - Feriado (somente em São Mateus) aniversário do município
- 21- Início do período para realização das colações de grau referentes ao semestre letivo regular 2020/1
- 23 a 25 - Prazo para a tramitação pelos departamentos da reprogramação da oferta de disciplinas referente ao ajuste de matrícula do semestre letivo especial de 2020
- 25 - Emissão das pautas definitivas dos resultados finais do semestre letivo regular 2020/1
- 28/09 a 01/10 - Ajuste de matrícula relativa ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- OUTUBRO
- 2 a 5 - Processamento do ajuste de matrícula do primeiro semestre letivo especial de 2020
- 6 - Disponibilização, no Portal do Aluno, do resultado após ajuste de matrícula relativo ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 6 - Disponibilização, no SIE, das pautas provisórias referentes ao ajuste de matrícula do primeiro semestre letivo especial de 2020
- 8 a 16 - Período para o aluno solicitar, junto ao colegiado do curso de graduação, a aplicação do art. 17 da Resolução nº 58/2008 Cepe e da Resolução nº 39/2010 Cepe ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 12 - Feriado Nossa Senhora Aparecida
- 14 a 16 - 2º Período de cancelamento de disciplina do primeiro semestre letivo especial de 2020.
- 16 - Término do período para realização das colações de grau referentes ao semestre letivo regular 2020/1
- 16 - Entrega, pelos departamentos, à Prograd, das pautas finais do semestre letivo regular 2020/1
- 20 - Disponibilização, pela Prograd, no Portal do Aluno, do horário individual após o 2º momento de cancelamento de matrículas relativas ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 28 Feriado Dia do Servidor Público
- 30 - Prazo final para recebimento na Prograd de requerimento de participação no Programa de Mobilidade Acadêmica de alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) para a UFES, para ingresso no semestre letivo 2020/2
- 30 - Prazo final para recebimento, na Prograd, de requerimento de participação no programa de Mobilidade Acadêmica de alunos da UFES, para outras Instituições de Ensino Superior (IES), para ingresso no semestre letivo 2020/2.
- NOVEMBRO
- 2 - Feriado Finados
- 3 a 10 - Período de formação para docentes, promovida pelo Departamento de Desenvolvimento Pedagógico/Prograd/Ufes e Secretaria de Educação a Distância (Sead), com apoio técnico da Superintendência de Tecnologias da Informação (STI) 6 - Último dia para os colegiados dos cursos de graduação efetuarem as correções relativas à aplicação do art. 17 da Resolução nº 58/2008 Cepe e da Resolução nº 39/2010 Cepe ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 9 - Entrega, pela Prograd, das autorizações de matrículas de alunos especiais que obtiveram pareceres favoráveis em solicitações efetuadas nos dias 27 e 28 de agosto de 2020
- 11 a 13 - 3º Período de cancelamento de disciplina do primeiro semestre letivo especial de 2020
- 15 - Feriado Proclamação da República
- 16 a 20 - Período para os colegiados dos cursos de graduação enviarem aos departamentos a solicitação de oferta de disciplinas, com os horários e números de vagas necessários para o semestre letivo 2020/2, para validação
- 17 - Disponibilização, pela Prograd, no Portal do Aluno, do horário individual após o 3º momento de cancelamento de matrículas relativas ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 23 a 27 - Período para os departamentos responderem aos colegiados dos cursos de graduação sobre a oferta de disciplinas para o semestre letivo 2020/2
- 27 - Último dia para trancamento de curso no primeiro semestre letivo especial de 2020.
- 27 - Prazo final para tramitação de todos os registros de oferta de disciplinas referentes ao semestre letivo 2020/2
- 28 - Feriado (somente em Jerônimo Monteiro) aniversário do município
- 30/11 a 02/12 - Composição e digitação de grupos de horários pelos colegiados dos cursos de graduação para o semestre letivo 2020/2
- DEZEMBRO
- 8 - Feriado (somente em Jerônimo Monteiro) Nossa Senhora da Imaculada Conceição
- 15 - Término do semestre letivo especial de 2020
- 16 a 22 - Provas finais referentes ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 16 a 29 - Digitação das pautas finais referentes ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 25 - Feriado Natal
- 30 - Disponibilização, no Portal do Aluno, dos históricos escolares relativos ao primeiro semestre letivo especial de 2020
- 30/12 a 31/01 - Período de recesso acadêmico/férias docentes
- 31 - Término das atividades de estágio curricular obrigatório