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Na manhã desta sexta

Carro fica com a frente destruída após acidente na Curva do Saldanha

Motorista não ficou ferido. Agentes da Guarda Municipal de Vitória disseram que ele não possui habilitação para conduzir carro, apenas para moto

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 06:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 06:56
Acidente na Curva do Saldanha na manhã desta sexta-feira (28)
Acidente na Curva do Saldanha na manhã desta sexta-feira (28) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um carro ficou com a frente destruída após um acidente na Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (28). A colisão aconteceu por volta das 6h15 no sentido Centro e a faixa da direita foi interditada para o atendimento da ocorrência. O motorista não ficou ferido. A pista foi totalmente liberada ainda pela manhã.
De acordo com informações da TV Gazeta, um agente da Guarda Municipal, que conversou com o motorista, disse que o condutor contou que perdeu o controle do veículo no início da curva, rodou o carro na pista, bateu em um poste e parou de lado na faixa da direita, no sentido Centro. Apesar de não se ferir, uma ambulância do Samu esteve no local para prestar atendimento.
Ainda de acordo com a reportagem da TV Gazeta, agentes da Guarda Municipal disseram que o condutor tem habilitação, mas não para dirigir carro. O motorista teria carteira de habilitação da categoria A, apenas para motos. A Polícia Militar está no local para atendimento da ocorrência.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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