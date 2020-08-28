Carro fica com a frente destruída após acidente na Curva do Saldanha

Um carro ficou com a frente destruída após um acidente na Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (28). A colisão aconteceu por volta das 6h15 no sentido Centro e a faixa da direita foi interditada para o atendimento da ocorrência. O motorista não ficou ferido. A pista foi totalmente liberada ainda pela manhã.
De acordo com informações da TV Gazeta, um agente da Guarda Municipal, que conversou com o motorista, disse que o condutor contou que perdeu o controle do veículo no início da curva, rodou o carro na pista, bateu em um poste e parou de lado na faixa da direita, no sentido Centro. Apesar de não se ferir, uma ambulância do Samu esteve no local para prestar atendimento.
Ainda de acordo com a reportagem da TV Gazeta, agentes da Guarda Municipal disseram que o condutor tem habilitação, mas não para dirigir carro. O motorista teria carteira de habilitação da categoria A, apenas para motos. A Polícia Militar está no local para atendimento da ocorrência.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta