Carro fica com a frente destruída após acidente na Curva do Saldanha

De acordo com informações da TV Gazeta, um agente da Guarda Municipal, que conversou com o motorista, disse que o condutor contou que perdeu o controle do veículo no início da curva, rodou o carro na pista, bateu em um poste e parou de lado na faixa da direita, no sentido Centro. Apesar de não se ferir, uma ambulância do Samu esteve no local para prestar atendimento.