Moto vai parar embaixo de ônibus em acidente na Beira-Mar, em Vitória

Uma moto foi parar em baixo de um ônibus na manhã desta terça-feira (25) após um acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motociclista seguia para o bairro Itararé quando teria sido fechado por um caminhão. Com o impacto da batida, o condutor foi arremessado próximo a um ônibus de linha municipal de Vitória e a moto foi parar embaixo do coletivo.
Ainda segundo a TV Gazeta, o homem que pilotava a moto é um soldado da Polícia Militar que, apesar do susto, não teve ferimentos graves. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital.
O acidente aconteceu por volta das 7h40 no sentido Bento Ferreira - Enseada do Suá e complicou o trânsito na região. A pista foi liberada por volta das 8h20.
Com informações da TV Gazeta