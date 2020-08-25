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Susto

Moto vai parar embaixo de ônibus em acidente na Beira-Mar, em Vitória

O motociclista caiu ao lado do coletivo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital, mas não teria se ferido gravemente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 09:58

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 09:58

Moto foi para em baixo de ônibus em acidente na avenida Beira Mar, em Vitória
Moto foi para em baixo de ônibus em acidente na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma moto foi parar em baixo de um ônibus na manhã desta terça-feira (25) após um acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motociclista seguia para o bairro Itararé quando teria sido fechado por um caminhão. Com o impacto da batida, o condutor foi arremessado próximo a um ônibus de linha municipal de Vitória e a moto foi parar embaixo do coletivo.
Ainda segundo a TV Gazeta, o homem que pilotava a moto é um soldado da Polícia Militar que, apesar do susto, não teve ferimentos graves. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital.
Moto foi para em baixo de ônibus em acidente na avenida Beira Mar, em Vitória
Moto foi para em baixo de ônibus em acidente na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O acidente aconteceu por volta das 7h40 no sentido Bento Ferreira - Enseada do Suá e complicou o trânsito na região. A pista foi liberada por volta das 8h20.

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Com informações da TV Gazeta

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