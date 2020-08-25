Justiça do ES aceita denúncia e acusado de estuprar menina de 10 anos vira réu

Nesta segunda (24), a denúncia foi aceita na 3ª Vara Criminal do município, conforme consta no site do TJES, no andamento processual. Os nomes das partes envolvidas não foram revelados, já que a ação tramita em segredo de Justiça.

A identidade do acusado e outros detalhes não foram divulgados para preservar a identidade da criança. "Por força da legislação da infância e juventude, casos que envolvem incapazes, crianças e adolescentes devem ser mantidos em total sigilo. A violação desses preceitos constitui ilícito civil e criminal", ressaltou o MPES.