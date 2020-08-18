O homem foi preso em MG e já está no Espírito Sant Crédito: Vitor Jubini

Um exame de DNA vai confirmar se o tio acusado de abusar sexualmente da criança de 10 anos é o pai do bebê que ela esperava. A menina passou por um procedimento de interrupção da gestação, nesta segunda-feira (17), e a análise será feita no material expelido no processo. Além disso, a vítima e o acusado também terão material coletado.

Your browser does not support the audio element. Exame de DNA vai confirmar se tio engravidou criança de 10 anos

A polícia de Pernambuco, estado em que a menina foi submetida ao processo de interrupção da gestação, coletou as amostras genéticas do feto e da criança para fazer o exame do DNA. A informação foi confirmada pela gestora da Polícia Técnico-Científica de Pernambuco em entrevista ao telejornal ES1, da TV Gazeta.

Aqui em Pernambuco nós fizemos duas coletas diferenciadas. Um das coletas foi feita no feto. A gente coleta diversas amostras para traçar o perfil genético. E a gente coleta também amostra biológica da vítima, no caso a criança de 10 anos. Coletamos saliva de forma indolor. Essa coleta foi autorizada pelo responsável legal. Essas duas amostras vão seguir para o Instituto de Genética Forense. A prova material é muito importante para atestar a materialidade do crime", afirmou a gestora.

Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (17), o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, confirmou que o acusado terá o material genético coletado e informou que o resultado deve sair em até 30 dias.

"Essa é uma prova técnico-científica que vai ser feita agora para corroborar tudo que nós já temos" José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil do ES