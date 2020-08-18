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Criança passou por aborto

Polícia acredita que tio seja único responsável por estuprar menina no ES

Apontado como principal suspeito de estuprar uma menina de 10 anos,  homem de 33 anos foi preso nesta terça-feira (18) em Betim, Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 15:22

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:22

Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Preso suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha em São Mateus Crédito: Vitor Jubini
Polícia Civil do Espírito acredita que o homem, de 33 anos, preso por suspeita de estuprar e engravidar a sobrinha, de 10 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, tenha sido o único autor dos abusos praticados contra a menina. 
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o suposto autor menciona que outros dois parentes da criança também deveriam ser investigados.
O suspeito, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, foi preso na madrugada desta terça-feira (18) na cidade de Betim, em Minas Gerais. Ele se entregou à polícia porque estava com medo de ser agredido e morto. A menina foi submetida a um aborto no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), em Pernambuco.
Na tarde desta terça-feira, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Ícaro Ruginsk, revelou que, informalmente, o homem teria confessado que praticava abusos contra a criança desde 2019
As investigações, no entanto, apontam que a criança era violentada desde os 6 anos de idade. Questionado sobre a denúncia do preso, Ruginsk garantiu que todas as hipóteses serão investigadas.
"A princípio, o que ficou apurado dentro dos autos, é de que há indícios de que todos os abusos tenham sido cometidos por ele. Informalmente, aos policiais ele afirmou que realmente possuía alguma intimidade com essa menina e fez abusos contra ela. Contudo, a equipe da delegacia de São Mateus verificará todas as hipóteses que forem apresentadas. Acreditamos que ele tenha sido o único autor dos abusos contra essa menina"
Ícaro Ruginsk - Delegado
O suspeito foi encaminhado de Minas Gerais para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde já foi submetidos a exames. À tarde ele vai prestar depoimento à Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a previsão é que ele vá ainda hoje para a Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, no Complexo de Xuri, em Vila Velha.
É importante destacar que não existe consentimento de criança. Até os 14 anos, é configurado crime de estupro por vulnerável. A alegação dele é que desde 2019 ele faz isso. Algumas outras informações indicam que ele pudesse estar abusando sexualmente dessa menina há mais tempo. Com a prisão, vamos ter algumas informações adicionais, declarou o delegado.
Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Suspeito foi levado ao DML para fazer exames nesta terça-feira (18) Crédito: Vitor Jubini

RELEMBRE O CASO

O crime de estupro de vulnerável foi descoberto no dia 7 deste mês, no município de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a criança chegou ao Hospital Roberto Silvares acompanhada por uma tia e afirmou aos médicos que achava que estava grávida.
Os profissionais da unidade notaram que a barriga da criança apresentava um volume e foi realizado um exame de sangue (Beta HCG). O resultado do teste comprovou a gravidez e indicou que a menor já estava grávida há pelo menos três meses.
Questionada pelos médicos e pela assistente social, a criança contou que era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade e mantinha o silêncio porque era ameaçada de morte por ele.
O Conselho Tutelar foi acionado e esteve no hospital. A criança foi ouvida, recebeu uma medida protetiva e, na ocasião, foi encaminhada para um abrigo.

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