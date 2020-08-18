Polícia acredita que tio seja único responsável por estuprar menina no ES

A Polícia Civil do Espírito acredita que o homem, de 33 anos, preso por suspeita de estuprar e engravidar a sobrinha, de 10 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, tenha sido o único autor dos abusos praticados contra a menina.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o suposto autor menciona que outros dois parentes da criança também deveriam ser investigados.
O suspeito, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, foi preso na madrugada desta terça-feira (18) na cidade de Betim, em Minas Gerais. Ele se entregou à polícia porque estava com medo de ser agredido e morto. A menina foi submetida a um aborto no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), em Pernambuco.
Na tarde desta terça-feira, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Ícaro Ruginsk, revelou que, informalmente, o homem teria confessado que praticava abusos contra a criança desde 2019.
As investigações, no entanto, apontam que a criança era violentada desde os 6 anos de idade. Questionado sobre a denúncia do preso, Ruginsk garantiu que todas as hipóteses serão investigadas.
"A princípio, o que ficou apurado dentro dos autos, é de que há indícios de que todos os abusos tenham sido cometidos por ele. Informalmente, aos policiais ele afirmou que realmente possuía alguma intimidade com essa menina e fez abusos contra ela. Contudo, a equipe da delegacia de São Mateus verificará todas as hipóteses que forem apresentadas. Acreditamos que ele tenha sido o único autor dos abusos contra essa menina"
O suspeito foi encaminhado de Minas Gerais para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde já foi submetidos a exames. À tarde ele vai prestar depoimento à Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a previsão é que ele vá ainda hoje para a Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, no Complexo de Xuri, em Vila Velha.
É importante destacar que não existe consentimento de criança. Até os 14 anos, é configurado crime de estupro por vulnerável. A alegação dele é que desde 2019 ele faz isso. Algumas outras informações indicam que ele pudesse estar abusando sexualmente dessa menina há mais tempo. Com a prisão, vamos ter algumas informações adicionais, declarou o delegado.
RELEMBRE O CASO
O crime de estupro de vulnerável foi descoberto no dia 7 deste mês, no município de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a criança chegou ao Hospital Roberto Silvares acompanhada por uma tia e afirmou aos médicos que achava que estava grávida.
Os profissionais da unidade notaram que a barriga da criança apresentava um volume e foi realizado um exame de sangue (Beta HCG). O resultado do teste comprovou a gravidez e indicou que a menor já estava grávida há pelo menos três meses.
Questionada pelos médicos e pela assistente social, a criança contou que era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade e mantinha o silêncio porque era ameaçada de morte por ele.
O Conselho Tutelar foi acionado e esteve no hospital. A criança foi ouvida, recebeu uma medida protetiva e, na ocasião, foi encaminhada para um abrigo.