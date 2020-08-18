Polícia acredita que tio seja único responsável por estuprar menina no ES

Preso suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha em São Mateus Crédito: Vitor Jubini

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o suposto autor menciona que outros dois parentes da criança também deveriam ser investigados.

"A princípio, o que ficou apurado dentro dos autos, é de que há indícios de que todos os abusos tenham sido cometidos por ele. Informalmente, aos policiais ele afirmou que realmente possuía alguma intimidade com essa menina e fez abusos contra ela. Contudo, a equipe da delegacia de São Mateus verificará todas as hipóteses que forem apresentadas. Acreditamos que ele tenha sido o único autor dos abusos contra essa menina" Ícaro Ruginsk - Delegado

É importante destacar que não existe consentimento de criança. Até os 14 anos, é configurado crime de estupro por vulnerável. A alegação dele é que desde 2019 ele faz isso. Algumas outras informações indicam que ele pudesse estar abusando sexualmente dessa menina há mais tempo. Com a prisão, vamos ter algumas informações adicionais, declarou o delegado.

Suspeito foi levado ao DML para fazer exames nesta terça-feira (18) Crédito: Vitor Jubini

RELEMBRE O CASO

O crime de estupro de vulnerável foi descoberto no dia 7 deste mês, no município de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a criança chegou ao Hospital Roberto Silvares acompanhada por uma tia e afirmou aos médicos que achava que estava grávida.

Os profissionais da unidade notaram que a barriga da criança apresentava um volume e foi realizado um exame de sangue (Beta HCG). O resultado do teste comprovou a gravidez e indicou que a menor já estava grávida há pelo menos três meses.

Questionada pelos médicos e pela assistente social, a criança contou que era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade e mantinha o silêncio porque era ameaçada de morte por ele.