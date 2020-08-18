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Denunciado

Ministério Público denuncia acusado de estuprar menina de 10 anos no ES

Órgão ofereceu a denúncia nesta terça-feira (18), por meio da promotoria de São Mateus; acusado é o tio da vítima - uma menina de apenas dez anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 16:51

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:51

Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Preso acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos em São Mateus Crédito: Vitor Jubini
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou o homem acusado de estuprar a sobrinha de apenas dez anos. Oferecida à Justiça nesta terça-feira (18), a denúncia foi feita por meio da Promotoria de Justiça Criminal de São Mateus, cidade do Norte do Estado onde os abusos sexuais teriam acontecido.
Ministério Público denuncia acusado de estuprar menina de 10 anos no ES
De acordo com relatos da vítima, o tio teria abusado sexualmente dela durante quatro anos. Foragido desde o último dia 12 de agosto, ele foi preso no município de Betim (MG), durante a madrugada deste terça (18). Já em solo capixaba, ele passou pelo Departamento Médico Legal (DML) em Vitória e será encaminhado ao Complexo de Xuri, em Vila Velha.

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A identidade do acusado e outros detalhes não foram divulgados para preservar a identidade da criança. "Por força da legislação da infância e juventude, casos que envolvem incapazes, crianças e adolescentes devem ser mantidos em total sigilo. A violação desses preceitos constitui ilícito civil e criminal", ressaltou o MPES.
Nessa segunda-feira (17), o órgão já havia anunciado que instaurou um procedimento para investigar possíveis vazamentos de informações sobre a menina. Ainda durante o último final de semana, o MPES também entrou com uma ação para que publicações com esses dados sigilosos fossem retiradas da internet. Pedido que foi acolhido pela Justiça.

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