Manifesto apoia juristas do caso da menina de 10 anos estuprada no ES

O documento em circulação enumera direitos das crianças e adolescentes, em especial no sentido de que nenhum menor pode ser objeto de violência, cabendo à família, à sociedade e ao poder público assegurar o cumprimento da lei. Diante do contexto de abuso sexual, como é dito no manifesto, há a possibilidade do aborto permitido por lei em duas situações no Brasil, "quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro, desde que precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal", explica o texto. Além destes casos, o aborto de feto anencéfalo também é autorizado pelo Judiciário brasileiro.