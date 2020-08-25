ES tem mais de 400 casos de estupro de crianças e adolescentes em 2020

Por dia, mais de duas crianças foram vítimas de estupro no Espírito Santo só em 2020 Crédito: Polesie/Pexels

De acordo com Diego Bermond, delegado adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), esse número é ainda maior, uma vez que subnotificações são comuns nesses casos.

"Esses casos têm sido estáveis ao longo da pandemia, mas nós acreditamos, que pelo delito de estupro de vulnerável ser um delito clandestino, existe subnotificação com relação a esses casos. Durante esse período de quarentena, nós acreditamos que a subnotificação seja maior ainda. Existe um registro, em média, de estupro de vulnerável na nossa unidade policial por dia", afirmou o delegado em entrevista à TV Gazeta.

"O crime de estupro de vulnerável, em regra acontece em uma casa, em um quarto fechado. Muitas vezes não tem testemunha. O perfil desses abusadores muitas vezes é o mesmo, alguém que faz parte do ciclo familiar dessa criança, vizinhos, parentes. A vítima não se sente confortável de noticiar que foi vítima de um estupro. É um crime muito grave, um crime hediondo. Por isso nós fazemos um apelo à população para que fique atenta aquela criança ou adolescente que apresente algum sinal de que está sendo abusada", explicou.

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