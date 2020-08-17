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'Fanatismo religioso mata', diz a cantora gospel Priscilla Alcântara sobre caso de estupro

Ex-apresentadora do Bom Dia e Cia comentou sobre o caso da menina de dez anos

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:17
A cantora e apresentadora Priscilla Alcântara
A cantora e apresentadora Priscilla Alcântara Crédito: Instagram/@priscilaalcantara
A cantora gospel Priscilla Alcântara , 24, usou suas redes sociais neste domingo (16) para expressar sua indignação e reprovação aos religiosos que se mobilizaram na frente do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam-UPE), na zona norte do Recife, contra o aborto em uma menina de dez anos estuprada pelo tio.
Ela disse não concordar com a atitude dos fiéis e desabafou. "O crente (incluindo eu) precisa urgentemente rever as prioridades do Evangelho", escreveu Alcântara no Twitter. Ela também completou a mensagem dizendo: "O fanatismo religioso mata."
Segundo ela, ninguém vai a impedir de pregar o amor". "Meu ímpeto não pode matar a minha sabedoria. Mas eu juro que vou dar a minha vida pra que Cristo e o Amor sejam representados devidamente. Eu juro. E quando eu estiver fazendo merda, que esse mesmo Cristo me repreenda", escreveu a ex-apresentadora do Bom Dia e Cia (SBT).
A Justiça do Espírito Santo deu aval para que a menina de 10 anos interrompa a gestação. O procedimento foi realizado na noite deste domingo e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

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A atriz Bruna Marquezine também usou o Twitter para compartilhar sua indignação. "E não tem nenhum religioso na porta da delegacia exigindo a prisão do monstro criminoso que estuprou a sobrinha e está foragido. A religiosidade é uma doença. Estamos falando de um criança de 10. Isso não é ser pró-vida, isso é ser ignorante, limitado e cruel."

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