Após ordem judicial, rodoviários de empresa circulam com 60% da frota em Vila Velha

Rodoviários seguem em paralisação na Viação Metropolitana, que opera linhas do Sistema Transcol em Vila Velha. Mas, nesta terça-feira (25), parte dos coletivos da empresa saiu em viagem normalmente. Isso porque uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho determinou que circulasse 60% da frota.
Ainda assim, os demais funcionários da empresa seguem de braços cruzados, reclamando de atraso no pagamento dos salários e da falta de avanço nas negociações. Eles afirmam que não receberam o salário no quinto dia útil do mês de agosto e também o adiantamento no último dia 20.
O impasse se dá desde a última semana, quando os rodoviários iniciaram a paralisação. Nesta segunda (24), eles chegaram a interditar também a saída de veículos da Viação Praia Sol, que fica próximo à garagem da empresa no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que está acompanhando a situação da empresa Metropolitana, que continua em negociação. Já a Viação Metropolitana informou que, ontem, os rodoviários descumpriram a liminar, fechando a garagem da Viação Praia Sol, e não circulando com os 60% da frota conforme liminar do TRT-ES. Já a Ceturb informou que os veículos de outras operadores estão operando as linhas afetadas.