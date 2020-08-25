Após ordem judicial, rodoviários de empresa circulam com 60% da frota em Vila Velha

Ainda assim, os demais funcionários da empresa seguem de braços cruzados, reclamando de atraso no pagamento dos salários e da falta de avanço nas negociações. Eles afirmam que não receberam o salário no quinto dia útil do mês de agosto e também o adiantamento no último dia 20.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que está acompanhando a situação da empresa Metropolitana, que continua em negociação. Já a Viação Metropolitana informou que, ontem, os rodoviários descumpriram a liminar, fechando a garagem da Viação Praia Sol, e não circulando com os 60% da frota conforme liminar do TRT-ES. Já a Ceturb informou que os veículos de outras operadores estão operando as linhas afetadas.