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Ônibus do Transcol

Após ordem judicial, rodoviários de empresa circulam com 60% da frota em Vila Velha

Os demais funcionários da Viação Metropolitana seguem de braços cruzados, reclamando de atraso no pagamento dos salários e da falta de avanço nas negociações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 08:51

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:51

Motorista do Transcol no Terminal do Ibes segue a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Transcol no Terminal do Ibes, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Rodoviários seguem em paralisação na Viação Metropolitana, que opera linhas do Sistema Transcol em Vila Velha. Mas, nesta terça-feira (25), parte dos coletivos da empresa saiu em viagem normalmente. Isso porque uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho determinou que circulasse 60% da frota.
Ainda assim, os demais funcionários da empresa seguem de braços cruzados, reclamando de atraso no pagamento dos salários e da falta de avanço nas negociações. Eles afirmam que não receberam o salário no quinto dia útil do mês de agosto e também o adiantamento no último dia 20.

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O impasse se dá desde a última semana, quando os rodoviários iniciaram a paralisação. Nesta segunda (24), eles chegaram a interditar também a saída de veículos da Viação Praia Sol, que fica próximo à garagem da empresa no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que está acompanhando a situação da empresa Metropolitana, que continua em negociação. Já a Viação Metropolitana informou que, ontem, os rodoviários descumpriram a liminar, fechando a garagem da Viação Praia Sol, e não circulando com os 60% da frota conforme liminar do TRT-ES. Já a Ceturb informou que os veículos de outras operadores estão operando as linhas afetadas.

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