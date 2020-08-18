Corredor exclusivo para ônibus fará ligação entre terminais na Serra

Quem anda de Transol pela Serra deve gastar menos tempo no transporte público daqui a dois anos, graças à construção de uma faixa exclusiva para ônibus, que ligará os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe. Ao todo, a obra deve custar R$ 40 milhões e a expectativa é de que seja concluída até agosto de 2022.
Dentro desse valor também está incluída a reforma de Rotatória do Ó, que fica em frente ao Hospital Dório Silva, e contará com um estacionamento. Ao final, também serão três faixas em sentido único para carros e motocicletas; e duas faixas (uma em cada sentido) para os coletivos.
9,2 km
é a distância entre os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe, na Serra
Para que as mudanças sejam possíveis, o governador Renato Casagrande sancionou a lei que permite a troca de áreas entre o Governo Estadual e a Prefeitura da Serra. Publicado nesta terça-feira (18) no Diário Oficial, o texto prevê que o Estado ceda uma área localizada na Avenida Central B.
Em contrapartida, o município recebe uma área exatamente ao lado. Ambas têm o mesmo tamanho: de praticamente 1.163 m². Responsável por administrar esse novo terreno, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes) esclareceu que a troca visa apenas à melhoria pretendida pelo município e que não tem planos de intervenções no local.