Corredor exclusivo para ônibus fará ligação entre terminais na Serra

Mudança deve melhorar a vida dos passageiros do Transcol que fazem o trajeto entre os dois terminais na Serra

Em contrapartida, o município recebe uma área exatamente ao lado. Ambas têm o mesmo tamanho: de praticamente 1.163 m². Responsável por administrar esse novo terreno, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes) esclareceu que a troca visa apenas à melhoria pretendida pelo município e que não tem planos de intervenções no local.