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Menos tempo no trânsito

Corredor exclusivo para ônibus fará ligação entre terminais na Serra

Faixa exclusiva ligará os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe. Obra inclui uma nova rotatória em frente ao Hospital Dório Silva; expectativa é de conclusão até agosto de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 20:06

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 20:06

Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´
Mudança deve melhorar a vida dos passageiros do Transcol que fazem o trajeto entre os dois terminais na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem anda de Transol pela Serra deve gastar menos tempo no transporte público daqui a dois anos, graças à construção de uma faixa exclusiva para ônibus, que ligará os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe. Ao todo, a obra deve custar R$ 40 milhões e a expectativa é de que seja concluída até agosto de 2022.
Dentro desse valor também está incluída a reforma de Rotatória do Ó, que fica em frente ao Hospital Dório Silva, e contará com um estacionamento. Ao final, também serão três faixas em sentido único para carros e motocicletas; e duas faixas (uma em cada sentido) para os coletivos.

9,2 km

é a distância entre os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe, na Serra
Para que as mudanças sejam possíveis, o governador Renato Casagrande sancionou a lei que permite a troca de áreas entre o Governo Estadual e a Prefeitura da Serra. Publicado nesta terça-feira (18) no Diário Oficial, o texto prevê que o Estado ceda uma área localizada na Avenida Central B.
Em contrapartida, o município recebe uma área exatamente ao lado. Ambas têm o mesmo tamanho: de praticamente 1.163 m². Responsável por administrar esse novo terreno, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes) esclareceu que a troca visa apenas à melhoria pretendida pelo município e que não tem planos de intervenções no local.

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