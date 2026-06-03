Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG

Depois de percorrer praias, montanhas, trilhas, cidades históricas e experiências que revelam a essência do Espírito Santo, o progarama Destinos Capixabas chega ao fim da temporada 2026 neste sábado (06), às 8h30, com um episódio à altura da jornada: uma travessia de quase 10 horas pelas montanhas do Parque Nacional do Caparaó, ligando os estados do Espírito Santo e Minas Gerais.





Para encerrar a aventura, o apresentador Felipe Khoury encara a desafiadora Travessia ES x MG, um dos percursos mais emblemáticos da região do Caparaó. Em meio a cenários de tirar o fôlego, o episódio acompanha cada etapa da caminhada, marcada por esforço físico, contemplação e momentos de profunda conexão com a natureza.