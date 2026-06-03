Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG

Depois de percorrer praias, montanhas, trilhas, cidades históricas e experiências que revelam a essência do Espírito Santo, o progarama Destinos Capixabas chega ao fim da temporada 2026 neste sábado (06), às 8h30, com um episódio à altura da jornada: uma travessia de quase 10 horas pelas montanhas do Parque Nacional do Caparaó, ligando os estados do Espírito Santo e Minas Gerais.
Para encerrar a aventura, o apresentador Felipe Khoury encara a desafiadora Travessia ES x MG, um dos percursos mais emblemáticos da região do Caparaó. Em meio a cenários de tirar o fôlego, o episódio acompanha cada etapa da caminhada, marcada por esforço físico, contemplação e momentos de profunda conexão com a natureza.
É impressionante como a natureza é capaz de tirar todo o excesso e devolver apenas o essencial. O sentimento que fica é de transformação. Todo mundo deveria fazer essa travessia uma vez na vida. Dizem que a montanha não muda o mundo. Ela muda quem sobe
Felipe Khoury, apresentador do Destinos Capixabas
Mais do que um desafio de resistência, a travessia se transformou em uma experiência de autoconhecimento. Cercado pelas paisagens da Serra do Caparaó, e passando pelo Pico da Banderia (o terceiro ponto mais alto do Brasil), o apresentador relata que o percurso proporcionou reflexões sobre tudo o que foi vivido durante a temporada.
Acho que não poderia finalizar essa temporada de uma maneira tão bonita. Quando você passa horas caminhando em meio às montanhas, percebe que muita coisa que parecia importante fica para trás
Felipe Khoury, apresentador do Destinos Capixabas
Ao longo de 13 episódios, o programa percorreu diferentes regiões capixabas, explorando destinos do Sul do Estado, da Região Serrana, do Caparaó e do Norte, sempre valorizando a cultura, a gastronomia, as tradições e as belezas naturais do Espírito Santo.
O resultado foi a conquista do público: líder de audiência, o Destinos Capixabas reuniu mais de 600 mil telespectadores ao longo da temporada na TV Gazeta.
O último episódio também marca o encerramento de uma temporada que levou os telespectadores a conhecerem destinos muitas vezes pouco explorados, reforçando o potencial turístico e a diversidade do Espírito Santo.
"Muita gente pensa que, quando conhecermos todos os municípios, a missão estará cumprida. Eu acredito justamente no contrário. Quanto mais viajamos, mais percebemos quantas histórias ainda existem para ser contadas. O Espírito Santo é feito de pessoas incríveis, culturas riquíssimas e cenários únicos. O Destinos Capixabas é uma celebração de tudo isso", afirma Felipe.
O último episódio da temporada vai ao ar neste sábado (06), às 8h30, na TV Gazeta, levando o público para uma das experiências mais desafiadoras e emocionantes já vividas pelo apresentador durante o programa.