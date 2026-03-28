Roteiro em Marataízes: aventura, lagoas e sabores que são a cara do litoral Sul

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:00
Conhecida pelo clima tranquilo e pelas paisagens que misturam mar e lagoas, Marataízes é o destino ideal para quem quer desacelerar, mas também se surpreender com experiências fora do comum. Em um ou dois dias, dá para montar um roteiro completo que combina aventura, natureza e boa gastronomia.
A melhor forma de abrir o passeio é literalmente nas alturas. O voo de paramotor com a Sky Racer Paramotor, o instrutor Tamy oferece uma perspectiva única do litoral, passando por praias, lagoas e trechos preservados da região.
A sensação é de liberdade total - e o visual compensa: dá para ver o contraste entre o azul do mar e o verde das lagoas, um dos cartões-postais da cidade.
Depois da adrenalina, o roteiro segue para um momento mais contemplativo na Praia da Rosa e na Praia das Pitas. Mais afastadas do agito, essas praias são ideais para quem busca sossego, mar aberto e aquele clima de “lugar quase secreto”. Perfeitas para caminhar sem pressa ou simplesmente curtir o visual.
Nenhuma visita a Marataízes fica completa sem passar pela Lagoa do Siri. O local é um dos mais famosos da cidade e reúne o melhor dos dois mundos: água calma da lagoa e o mar logo ao lado. É o ponto ideal para relaxar, andar de caiaque ou apenas aproveitar o fim de tarde, que costuma render cenários lindos.
Ali mesmo, a dica é almoçar no Bar e Restaurante da Lagoa, da famosa Magnólia, um dos mais tradicionais da região. O cardápio valoriza frutos do mar e pratos caseiros, com aquele tempero capixaba que faz diferença. Experimente o Jambalaia - que vem com abacaxi, lagosta, peixe e creme com camarão. Por sinal, comer olhando para a lagoa deixa a experiência ainda mais especial.
De volta à área urbana, vale incluir uma parada no Trapiche de Marataízes e no Palácio das Águias. O trapiche é perfeito para fotos e para sentir o clima da cidade, enquanto o Palácio das Águias traz um pouco da história local e do charme arquitetônico da região.
Antes de encerrar o passeio, tem um ritual obrigatório: provar o famoso abacaxi de Marataízes. Conhecido pela doçura e qualidade, ele é símbolo da cidade. Seja na fruta in natura ou em sucos e sobremesas, é aquele detalhe simples que fecha o roteiro com chave de ouro.
Se puder, faça esse roteiro com calma! O grande charme de Marataízes está justamente no ritmo tranquilo e nas pequenas descobertas ao longo do caminho.
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