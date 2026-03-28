Destinos Capixabas

Roteiro em Marataízes: aventura, lagoas e sabores que são a cara do litoral Sul

Marataízes é o destino ideal para quem quer desacelerar, mas também se surpreender com experiências fora do comum

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:00

Lagoa do Siri, em Marataízes Crédito: Diego Gomes

Conhecida pelo clima tranquilo e pelas paisagens que misturam mar e lagoas, Marataízes é o destino ideal para quem quer desacelerar, mas também se surpreender com experiências fora do comum. Em um ou dois dias, dá para montar um roteiro completo que combina aventura, natureza e boa gastronomia.

Comece com vista do alto

A melhor forma de abrir o passeio é literalmente nas alturas. O voo de paramotor com a Sky Racer Paramotor, o instrutor Tamy oferece uma perspectiva única do litoral, passando por praias, lagoas e trechos preservados da região.

A sensação é de liberdade total - e o visual compensa: dá para ver o contraste entre o azul do mar e o verde das lagoas, um dos cartões-postais da cidade.

Praias tranquilas

Depois da adrenalina, o roteiro segue para um momento mais contemplativo na Praia da Rosa e na Praia das Pitas. Mais afastadas do agito, essas praias são ideais para quem busca sossego, mar aberto e aquele clima de “lugar quase secreto”. Perfeitas para caminhar sem pressa ou simplesmente curtir o visual.

Praia da Rosa, em Marataízes Crédito: Felipe Khoury

Lagoa do Siri: o clássico que não pode faltar

Nenhuma visita a Marataízes fica completa sem passar pela Lagoa do Siri. O local é um dos mais famosos da cidade e reúne o melhor dos dois mundos: água calma da lagoa e o mar logo ao lado. É o ponto ideal para relaxar, andar de caiaque ou apenas aproveitar o fim de tarde, que costuma render cenários lindos.

Lagoa do Siri, em Marataízes Crédito: Giovana Duarte

Parada obrigatória para almoço

Ali mesmo, a dica é almoçar no Bar e Restaurante da Lagoa, da famosa Magnólia, um dos mais tradicionais da região. O cardápio valoriza frutos do mar e pratos caseiros, com aquele tempero capixaba que faz diferença. Experimente o Jambalaia - que vem com abacaxi, lagosta, peixe e creme com camarão. Por sinal, comer olhando para a lagoa deixa a experiência ainda mais especial.

Um toque de história

De volta à área urbana, vale incluir uma parada no Trapiche de Marataízes e no Palácio das Águias. O trapiche é perfeito para fotos e para sentir o clima da cidade, enquanto o Palácio das Águias traz um pouco da história local e do charme arquitetônico da região.

Final doce (e típico)

Antes de encerrar o passeio, tem um ritual obrigatório: provar o famoso abacaxi de Marataízes. Conhecido pela doçura e qualidade, ele é símbolo da cidade. Seja na fruta in natura ou em sucos e sobremesas, é aquele detalhe simples que fecha o roteiro com chave de ouro.

O abacaxi de Marataízes é famosos no ES Crédito: Regreto | Shutterstock

Dica extra

Se puder, faça esse roteiro com calma! O grande charme de Marataízes está justamente no ritmo tranquilo e nas pequenas descobertas ao longo do caminho.

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