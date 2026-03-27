O que fazer em Vitória? Dicas de passeios ao ar livre, praias e gastronomia na capital

Publicado em 27 de março de 2026 às 12:00
Vitória é uma cidade que surpreende logo no primeiro olhar! Com paisagens de tirar o fôlego, praias deliciosas e possibilidade de experiências gastronômicas, a capital reúne roteiros leves e diversos. A seguir, HZ reuniu ideias do que fazer na cidade para aproveitar o melhor que ela tem a oferecer.
A Praia de Camburi é perfeita para quem gosta de opções ao ar livre. Com uma orla de 6km de extensão, ciclovia, calçadão e diversos quiosques, o espaço costuma atrair atletas e pessoas que gostam de aproveitar o fim de tarde. Outra opção é o Parque Pedra da Cebola, um dos espaços verdes mais conhecidos da cidade. O local possui lagos, jardins e brinquedos para as crianças e é perfeito para um piquenique em família.
Localizadas em um dos bairros mais tradicionais da capital, as praias da Ilha do Frade são imperdíveis para quem quer curtir Vitória. Calmas, com paisagem preservada, vegetação que possibilita curtir sem se expor tanto ao sol e intensa prática de esportes, é só escolher a sua preferida. São cerca de 10 pequenas enseadas, a mais famosa sendo logo depois da famosa "Ponte do Frade".
Outra opção é a charmosa Curva da Jurema (ou Guarderia). O local possui diversos quiosques e restaurantes, alguns com musica ao vivo; tem águas calmas e atrai quem quer relaxar. O pôr do sol é um dos mais bonitos da cidade.
O Parque Botânico da Vale, que fica em Jardim Camburi, é uma ótima opção de passeio com a criançada. O espaço reúne pequenas trilhas, parquinho, áreas para piquenique, orquidário e biblioteca, e é um lugar agradável para observar a natureza. Ainda é possível participar de diversas atividades educativas.
Localizado no coração da cidade, o Parque Moscoso é um dos mais tradicionais de Vitória. O ambiente é totalmente arborizado, perfeito para a curtição das crianças e o descanso dos adultos.
Se a ideia for transformar a primeira refeição do dia em um momento especial, opções não faltam. No Clericot Café, que fica na Curva da Jurema, o menu foge do convencional. Além de um ambiente descontraído e instagramável, o cardápio inclui frutas, pães especiais e bebidas mais elaboradas.
Por aqui, nada de vista feia. Em Vitória, há um leque de opções para quem deseja comer bem e aproveitar uma paisagem belíssima. No Papaguth, que fica na praça do Papa, além de diversos pratos da gastronomia regional, o destaque fica por conta da vista panorâmica da Baía de Vitória. Já no Restaurante do Bigode, em Jesus de Nazareth, o carro chefe é a moqueca capixaba. O local é um verdadeiro mirante, com vista para a Terceira Ponte e Convento da Penha.
Pensa que acabou? O Bistrô Saldanha fica bem próximo ao Porto de Vitória e é um ambiente mais intimista. Do espaço, é possível observar a movimentação dos navios e aproveitar a vista.
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