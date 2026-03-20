Turismo

Início do outono: conheça 5 lugares para curtir a estação no Espírito Santo

De Domingos Martins ao Caparaó, destinos capixabas oferecem experiências perfeitas para aproveitar a estação

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 12:00

O outono começa oficialmente nesta sexta-feira (20). Com temperaturas mais amenas e paisagens ainda mais convidativas, a estação é uma ótima época para explorar o Espírito Santo.

Entre montanhas, vilas charmosas e passeios de contato com a natureza, o estado oferece experiências para quem busca descanso, aventura ou boa gastronomia. Pensando nisso, HZ selecionou cinco destinos capixabas que ficam ainda mais especiais nesta época do ano.

Domingos Martins

Pedra Azul Crédito: André Rosa/Shutterstock

Um dos destinos mais procurados da região serrana capixaba, Domingos Martins ganha um charme especial no outono. As temperaturas mais amenas convidam para passeios ao ar livre, trilhas e momentos de descanso em pousadas cercadas pela natureza.

Um dos cartões-postais da região é o Parque Estadual da Pedra Azul, onde a famosa pedra, que muda de tonalidade ao longo do dia, atrai visitantes para caminhadas e contemplação das paisagens das montanhas capixabas. Além da natureza exuberante, a cidade também se destaca pela gastronomia e pelo clima acolhedor típico das cidades de montanha.

Santa Teresa

Santa Teresa também é um dos destinos mais encantadores nesta época do ano. Charmosa e cheia de história, a cidade preserva a influência italiana e se destaca por passeios tranquilos, como cafés, restaurantes e vinícolas, por exemplo.

A Rua do Lazer, o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e o Circuito Caravaggio são passeios imperdíveis na região.

Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte e Hériklis Douglas

Castelo

Com paisagens marcadas por montanhas e vales, Castelo é um destino que chama atenção pela natureza exuberante no Sul do Estado. No outono, o clima mais ameno torna os passeios ainda mais agradáveis, seja para explorar trilhas, cachoeiras ou mirantes da região. Um dos pontos mais conhecidos é o Parque Estadual do Forno Grande, que abriga um dos picos mais altos do Espírito Santo, além da Gruta do Limoeiro.

Outro destaque da cidade acontece durante o Corpus Christi, quando moradores se mobilizam para confeccionar os tradicionais tapetes coloridos que enfeitam as ruas do centro. Feitos com serragem, flores, areia e outros materiais, os desenhos formam verdadeiras obras de arte efêmeras e transformam o município em um dos destinos mais visitados do estado nesse período.

Tapetes de Corpus Christi em Castelo Crédito: Giovana Duarte

Caparaó

Para quem busca aventura e contato intenso com a natureza, a região do Caparaó é um dos destinos mais impressionantes do Espírito Santo. No outono, as temperaturas mais amenas e o céu geralmente mais limpo favorecem trilhas e atividades ao ar livre. O principal atrativo é o Parque Nacional do Caparaó, onde fica o famoso Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país.

Iúna e Guaçuí também são ótimos destinos para aproveitar o outono no interior do Estado. As cidades oferecem paisagens típicas da região e um ritmo mais tranquilo para quem busca descanso e contato com a natureza. Há opções de passeios com trilhas, mirantes e experiências ligadas ao agroturismo.

Cachoeira do Rogério, em Iúna Crédito: Felipe Khoury

Venda Nova do Imigrante

Conhecida como a capital nacional do agroturismo, Venda Nova do Imigrante é um destino que combina paisagens de montanha, gastronomia e tradições da imigração italiana. No outono, o clima mais fresco é ideal para explorar propriedades rurais, cafeterias e restaurantes que valorizam produtos locais, como queijos, cafés especiais e massas artesanais.

Entre os destaques da culinária da região está o Socol, embutido típico feito a partir do lombo suíno curado e temperado, considerado um dos sabores mais emblemáticos da gastronomia capixaba.

Socol produzido em Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello

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