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Início do outono: conheça 5 lugares para curtir a estação no Espírito Santo

De Domingos Martins ao Caparaó, destinos capixabas oferecem experiências perfeitas para aproveitar a estação

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 12:00

O outono começa oficialmente nesta sexta-feira (20). Com temperaturas mais amenas e paisagens ainda mais convidativas, a estação é uma ótima época para explorar o Espírito Santo.

Entre montanhas, vilas charmosas e passeios de contato com a natureza, o estado oferece experiências para quem busca descanso, aventura ou boa gastronomia. Pensando nisso, HZ selecionou cinco destinos capixabas que ficam ainda mais especiais nesta época do ano.

Domingos Martins

Pedra-Azul
Pedra Azul Crédito: André Rosa/Shutterstock

Um dos destinos mais procurados da região serrana capixaba, Domingos Martins ganha um charme especial no outono. As temperaturas mais amenas convidam para passeios ao ar livre, trilhas e momentos de descanso em pousadas cercadas pela natureza.

Um dos cartões-postais da região é o Parque Estadual da Pedra Azul, onde a famosa pedra, que muda de tonalidade ao longo do dia, atrai visitantes para caminhadas e contemplação das paisagens das montanhas capixabas. Além da natureza exuberante, a cidade também se destaca pela gastronomia e pelo clima acolhedor típico das cidades de montanha.

Santa Teresa

Santa Teresa também é um dos destinos mais encantadores nesta época do ano. Charmosa e cheia de história, a cidade preserva a influência italiana e se destaca por passeios tranquilos, como cafés, restaurantes e vinícolas, por exemplo.

A Rua do Lazer, o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e o Circuito Caravaggio são passeios imperdíveis na região.

Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa
Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte e Hériklis Douglas

Castelo

Com paisagens marcadas por montanhas e vales, Castelo é um destino que chama atenção pela natureza exuberante no Sul do Estado. No outono, o clima mais ameno torna os passeios ainda mais agradáveis, seja para explorar trilhas, cachoeiras ou mirantes da região. Um dos pontos mais conhecidos é o Parque Estadual do Forno Grande, que abriga um dos picos mais altos do Espírito Santo, além da Gruta do Limoeiro.

Outro destaque da cidade acontece durante o Corpus Christi, quando moradores se mobilizam para confeccionar os tradicionais tapetes coloridos que enfeitam as ruas do centro. Feitos com serragem, flores, areia e outros materiais, os desenhos formam verdadeiras obras de arte efêmeras e transformam o município em um dos destinos mais visitados do estado nesse período. 

Tapetes de Corpus Christi em Castelo
Tapetes de Corpus Christi em Castelo Crédito: Giovana Duarte

Caparaó

Para quem busca aventura e contato intenso com a natureza, a região do Caparaó é um dos destinos mais impressionantes do Espírito Santo. No outono, as temperaturas mais amenas e o céu geralmente mais limpo favorecem trilhas e atividades ao ar livre. O principal atrativo é o Parque Nacional do Caparaó, onde fica o famoso Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país. 

Iúna e Guaçuí também são ótimos destinos para aproveitar o outono no interior do Estado. As cidades oferecem paisagens típicas da região e um ritmo mais tranquilo para quem busca descanso e contato com a natureza. Há opções de passeios com trilhas, mirantes e experiências ligadas ao agroturismo.

Cachoeira do Rogério, em Iúna, é destaque do
Cachoeira do Rogério, em Iúna Crédito: Felipe Khoury

Venda Nova do Imigrante 

Conhecida como a capital nacional do agroturismo, Venda Nova do Imigrante é um destino que combina paisagens de montanha, gastronomia e tradições da imigração italiana. No outono, o clima mais fresco é ideal para explorar propriedades rurais, cafeterias e restaurantes que valorizam produtos locais, como queijos, cafés especiais e massas artesanais.

Entre os destaques da culinária da região está o Socol, embutido típico feito a partir do lombo suíno curado e temperado, considerado um dos sabores mais emblemáticos da gastronomia capixaba.

Socol produzido em Venda Nova do Imigrante
Socol produzido em Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello

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