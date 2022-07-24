De trilha a piscinas naturais: conheça o Parque Estadual Forno Grande, em Castelo

Biodiversidade, aventura e beleza. Talvez essas três palavras resumam o Parque Estadual do Forno Grande , localizado em Castelo, há 124 quilômetros da capital capixaba, Vitória. Do tamanho de, aproximadamente, 1,2 mil campos de futebol, o parque é uma opção para quem deseja fugir dos sons urbanos e estreitar sua relação com a natureza.

O local é uma área natural protegida pelo Estado, e carrega consigo uma fauna com animais que estão em extinção, como a onça sussuarana, mais conhecida como onça-parda, e o gavião pega-macaco, chamado também de papamico. A Mata Atlântica presente no parque "monta" sua própria peça, servindo como um palco extenso, com "atores" curiosos em formato de sons e interpretações agraciadas pela natureza.

Parque Estadual Forno Grande Crédito: Divulgação/Iema

Nos quase 914 hectares, é possível de se fazer diversas atividades, desde visitas e apreciação das propriedades naturais do parque até a aventura em si de escalar o pico do Forno Grande.

As trilhas são feitas em uma mata fechada que, pelo tamanho das palmeiras encontradas, também é antiga. Com diversos obstáculos no meio do caminho, e com uma boa caminhada, os visitantes podem conhecer a Gruta da Santinha . O local foi formado pela erosão e possui esse nome graças à presença de uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Onça-parda flagrada pela câmera do Instituto Últimos Refúgios Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

Nesses caminhos, Leonardo Merçon, do Instituto Últimos Refúgios, conta que a equipe flagrou uma onça-parda, através de uma câmera. De acordo com Leonardo, não são só elas que passeiam pela área. ''Passam todos os bichos, como jaguatirica, cachorro-do-mato, mão-pelada e muitas aves'', conta, deslumbrado.

Não precisa ficar com receio de fazer a trilha por conta das onças. Segundo Merçon, elas possuem mais medo dos humanos do que os nós delas. ''As onças que sobreviveram na Mata Atlântica aprenderam a não ficar perto do homem. Então as pessoas podem vir aqui para o parque sem problemas e sem medo", adianta.

As piscinas naturais do Forno Grande são as partes preferidas dos visitantes Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

Conforme se atravessa o parque, a vegetação vai se transformando e outras maravilhas são encontradas: os poços amarelos, piscinas naturais que são as queridinhas dos visitantes. Elas compõem um lugar paradisíaco, se assemelhando a uma espécie de "janela do céu", cercadas pela Mata Atlântica.

As piscinas são formadas pela água nas fraturas das rochas e, com a presença de mineral, ganham um tom amarelado, proporcionando banhos refrescantes e registros fotográficos exuberantes.

Além de trilhas desafiadoras e piscinas naturais, também há a opção de subir no Pico do Forno Grande. Isso é programa para os mais aventureiros, claro! Com trechos muito íngremes, para acessar o pico é necessário entrar em contato com guias especializados e agendamento prévio.