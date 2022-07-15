Bosque das Cerejeiras, em Domingos Martins, cancela visitação em 2022

Árvores do Bosque das Cerejeiras Crédito: Divulgação / Associação Nikkei de Vitória

O Bosque das Cerejeiras, um dos cenários mais belos do Espírito Santo, localizado em Pedra Azul, Domingos Martins, cancelou a visitação em 2022. O local, que costuma atrair muitos turistas nessa época do ano por conta das árvores cobertas por flores em tons de rosa e lilás, surpreendeu os capixabas e não proporcionou o espetáculo da natureza neste ano.

Segundo o Instituto Erling Lorentzen, responsável pela área, fatores climáticos alteraram a floração das Cerejeiras que costumam gerar a beleza do Bosque, também conhecido como "Bosque Kaoru Kumazawa”. Por meio das redes sociais, o Instituto informou que a maior parte das árvores já está sem as flores coloridas. Assim, a visitação no local precisou ser cancelada.

“Este ano, devido a fatores climáticos, a floração das Cerejeiras do Bosque foi desigual, não proporcionando o espetáculo de anos anteriores. Por este motivo, decidimos cancelar a visitação ao Bosque principal, já que a maioria das árvores, perderam as flores e já estão com folhas”, diz o comunicado nas redes sociais.

Ao todo, o Bosque conta com 74 cerejeiras de três espécies: Okinawa (Prunus Cerasóides Campanula), Himalaya (Prunus Cerasóides) e Yukiwari (Prunus Lannegiana). Dessas, a espécie Himalaya é a que aparece em maior quantidade, com 40 exemplares. Geralmente as flores costumam brotar no final de julho e duram cerca de duas semanas.