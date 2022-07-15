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Sem espetáculo

Bosque das Cerejeiras, em Domingos Martins, cancela visitação em 2022

De acordo com Instituto Erling Lorentzen, responsável pela área, fatores climáticos alteraram a floração das Cerejeiras do Bosque
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 09:48

Árvores do Bosque das Cerejeiras
Árvores do Bosque das Cerejeiras Crédito: Divulgação / Associação Nikkei de Vitória
O Bosque das Cerejeiras, um dos cenários mais belos do Espírito Santo, localizado em Pedra Azul, Domingos Martins, cancelou a visitação em 2022. O local, que costuma atrair muitos turistas nessa época do ano por conta das árvores cobertas por flores em tons de rosa e lilás, surpreendeu os capixabas e não proporcionou o espetáculo da natureza neste ano.
Segundo o Instituto Erling Lorentzen, responsável pela área, fatores climáticos alteraram a floração das Cerejeiras que costumam gerar a beleza do Bosque, também conhecido como "Bosque Kaoru Kumazawa”. Por meio das redes sociais, o Instituto informou que a maior parte das árvores já está sem as flores coloridas. Assim, a visitação no local precisou ser cancelada.
“Este ano, devido a fatores climáticos, a floração das Cerejeiras do Bosque foi desigual, não proporcionando o espetáculo de anos anteriores. Por este motivo, decidimos cancelar a visitação ao Bosque principal, já que a maioria das árvores, perderam as flores e já estão com folhas”, diz o comunicado nas redes sociais.
Inaugurado em 2008, em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, o local ganhou forma através de uma iniciativa da Associação Nikkei de Vitória, que representa a comunidade japonesa no Espírito Santo. Assim, a maior parte das árvores do Bosque foi batizada com nomes de famílias japonesas.
Ao todo, o Bosque conta com 74 cerejeiras de três espécies: Okinawa (Prunus Cerasóides Campanula), Himalaya (Prunus Cerasóides) e Yukiwari (Prunus Lannegiana). Dessas, a espécie Himalaya é a que aparece em maior quantidade, com 40 exemplares. Geralmente as flores costumam brotar no final de julho e duram cerca de duas semanas.

Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul, Domingos Martins

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