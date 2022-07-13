Espírito Santo teve crescimento de 38,1% nas atividades turísticas em 2022

Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV

O turismo no Espírito Santo começa a dar sinais de melhora neste ano. Segundo dados do Boletim do Turismo de 2022, do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Espírito Santo apresentou um crescimento de 38,1% no volume das atividades turísticas na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Essa é a quarta taxa positiva seguida neste tipo de comparação, acompanhando as variações observadas para o Brasil (+42,2%) e Sudeste (+45,2%).

Apesar desse crescimento, o Estado perdeu duas posições no ranking nacional das federações que mais tiveram movimentações turísticas nos últimos dois trimestres. O Espírito Santo saiu do 4º lugar no final de 2021 e foi para o 6º no início de 2022.

Gráfico 2 - Ranking da variação interanual (%) do volume da atividade turística Unidades da Federação Crédito: IJSN

“Com a vacinação, a tendência é que, no segundo semestre de 2022, o número de viagens aumente. Não será uma quantidade parecida com a de 2019, antes da pandemia, mas tende a ser melhor do que em 2021. É uma retomada gradual, que avança junto com a economia e com a confiança das pessoas”, explica Pablo Lira, pesquisador do IJSN.

De acordo com o boletim, a atividade turística no Espírito Santo acumulou nos últimos quatro trimestres alta de 45,9%. Tal resultado é o maior da série e mostra a recuperação da atividade turística após a acentuada queda na atividade em 2020 e início de 2021 em virtude da pandemia da Covid-19.

RECEITA

A receita das atividades turísticas no Espírito Santo também teve uma variação positiva de 4,2% no 1º trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior. No último trimestre de 2021, o Estado apresentou um acumulado de 36,8% na receita, sendo uma porcentagem maior que a da região Sudeste, de 28,1%, e também do Brasil, com 26,3 %.

Gráfico 4 - Variação (%) da Receita das atividades turísticas Espírito Santo Crédito: IJSN

Além disso, a retomada da atividade turística aliado à flexibilização das medidas de enfrentamento da pandemia se refletiu ainda nos indicadores do mercado de trabalho do setor. A participação de pessoas trabalhando nas atividades características do turismo no total de pessoas ocupadas no Espírito Santo foi estimada em 8,9%, no 1º trimestre de 2022, porção superior à média nacional (8,7%).

Participação (%) das pessoas ocupadas no turismo Espírito Santo, Sudeste e Brasil Crédito: IJSN

TURISMO LOCAL TEVE CRESCIMENTO COM A PANDEMIA

Com a pandemia, muitas pessoas começaram a evitar viagens utilizando avião. Assim, o turismo por lugares de menor deslocamento aumentou nos últimos anos. O Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis do Espírito Santo, Nerleo Caus, revela que houve um impulsionamento na atividade turística interna por conta da pandemia.

“Percebemos que a pandemia fez com que várias pessoas optassem por viagens locais. O turismo de natureza cresceu muito, para lugares mais abertos. Nós sempre gastamos mais fora do país do que recebemos de turistas. O Espírito Santo veio na contramão do índice brasileiro e acabou fortalecendo o turismo local. Nossa intenção é captar muitos turistas de estados vizinhos também. O capixaba descobriu que a sua vocação é o turismo”, afirmou Nerleo.

ESTADO REALIZA AÇÕES DE FOMENTO

Procurada para falar sobre as ações do Governo do Estado para ajudar na melhora do Turismo no ES, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES) informa que realiza ações de promoção do destino nos principais estados emissores de turistas para nosso Estado. "Este ano o Espírito Santo recebeu grupos de agentes de viagem de São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul que participaram da atividade promocional denominada famtour que compreende vivenciar atrativos e empreendimentos de turismo conquistando assim repertório para comercializar pacotes de viagem para nosso Estado. A previsão é receber cerca de 200 agentes de viagem até dezembro/2022", informa o órgão .

A Setur também aposta nas feiras de turismo nacionais para mostrar que o Espírito Santo é um destino com atrativos. Além disso, o órgão ressalta a criação da campanha "Capixabear" e do site Descubra o ES.

"A campanha CAPIXABEAR, foi divulgada no primeiro semestre 2022 em rede aberta de rádio e TV no Estado e, nas redes sociais para todo o Brasil, divulgando as belezas naturais, riqueza cultural histórica e gastronômica fortalecendo a identidade capixaba para o Brasil. Além disso, mantemos o site Descubra o Espírito Santo direcionado a divulgação do ES ao turista que conta com informações sobre os 78 municípios, acesso as empresas regulares no Cadastur, Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, e também perfil no Instagram, Facebook e twitter, com o mesmo objetivo", destaca o órgão.