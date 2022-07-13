Visitas ao Parque da Pedra Azul devem ser agendadas a partir desta semana

Visitas ao Parque da Pedra Azul só serão permitidas com agendamento Crédito: Palê Zuppani

A partir desta semana, as visitas ao Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, deverão ser agendadas pelo portal Agenda ES , do Governo do Estado. O agendamento é necessário tanto para visita às trilhas e piscinas naturais quanto para escalada ao topo da Pedra Azul.

Para marcar um horário, basta acessar agenda.es.gov.br , escolher entre “Visitação aos parques estaduais – Parque Estadual da Pedra Azul” ou “Escalada nos parques estaduais – Parque Estadual da Pedra Azul” e selecionar o dia e horário que deseja ir ao parque. O governo ressalta que só é possível agendar uma pessoa por vez e que os agendamentos podem ser alterados em caso de chuva.

O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 16 horas, porém o acesso às trilhas só é permitido até as 14 horas. O limite diário é de 150 pessoas para as trilhas e 21 para a subida na pedra. Além disso, para a escalada, é preciso que a pessoa tenha experiência ou contrate um guia especializado.

CONFIRA ABAIXO AS REGRAS DO PARQUE

O Parque Estadual da Pedra Azul funciona de terça-feira a domingo, com agendamento pelo site AGENDA ES

A entrada é GRATUITA.

O limite diário de visitas é de 150 pessoas.

O acesso às trilhas só é permitido até às 14 horas.

Não é permitida a entrada de animais domésticos.

Não é permitido o uso de drones.

Traga seu lixo de volta.



Não use a vegetação como banheiro.



Não faça pichações.



Não faça coletas de plantas e animais.



Não faça fogo.



Desligue as caixas de som.



TRILHAS

O Parque possui um circuito de trilhas autoguiadas (percurso sinalizado sem a necessidade de guias) que permite conhecer atrativos como: mirantes, piscinas naturais, formações rochosas, vegetação e animais silvestres. O visitante é livre para escolher realizar o circuito completo ou o circuito parcial.



Circuito parcial: Possui cerca de 01km de percurso em trilha circular (sem ida e volta pela mesma trilha). Permite acesso à base da Pedra Azul e aos mirantes do Lagarto e do Forno Grande. O tempo estimado de percurso é de 40 a 60 minutos.





Circuito completo: Possui distância total aproximada de 3,5 km e pode ser percorrida de 2 a 3 horas por trilha circular (sem ida e volta pela mesma trilha). Acesso a todos os mirantes e às piscinas naturais.





Possui distância total aproximada de 3,5 km e pode ser percorrida de 2 a 3 horas por trilha circular (sem ida e volta pela mesma trilha). Acesso a todos os mirantes e às piscinas naturais. Piscinas Naturais: São cavidades na rocha formadas pela ação da água. Para chegar às piscinas naturais é necessário subir uma íngrime ladeira de pedra por cerca de 90 metros com auxílio de um corrimão de corda. O retorno é realizado por outra trilha que possui um trecho de degraus de madeira fixos na rocha.

O QUE PODE E NÃO PODE LEVAR

O que usar e levar?

Calçados fechados e aderentes, como botas ou tênis.

Roupas leves.

Protetor solar e chapéu.

Garrafa de água e lanche.

Máquina fotográfica.





O que NÃO levar?

Animais domésticos.

Caixas de som.

Drones.

Bebidas alcóolicas.

ESCALADA AO TOPO DA PEDRA

É necessário o agendamento através do Portal de Agendamento do Governo do Estado



Portal de Agendamento do Governo do Estado Acesso de terça a domingo de 06 às 08 horas.

Limite diário de 21 pessoas, sendo 3 grupos de 7 pessoas por agendamento

O acesso ao topo da Pedra Azul se faz através da prática esportiva de escalada em rocha, sendo necessário experiência e o uso de equipamentos de segurança.

Caso o visitante não possua experiência em escalada e não possua equipamentos de segurança, é necessária a contratação de um guia capacitado e especializado na condução de visitantes em paredes de escalada.

Antes de contratar uma empresa ou um guia de escala, confira se o prestador de serviço possui experiência, equipamentos adequados e capacitação para realização da atividade.

Atenção! Antes de acessar as trilhas ou a via de escalada, deve-se baixar, preencher e entregar no Parque o Termo de Responsabilidade e Conhecimento de Riscos (BAIXE .

O Parque não se responsabiliza pela qualidade e segurança da prestação do serviço de terceiros. Atualmente o Parque não possui cadastro ou credenciamento de guias e empresas especializadas na condução de visitantes para a prática de escalada.

Parque Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Iema/Divulgação

O PARQUE

A Pedra Azul, com 1.822 metros de altitude, junto com a Pedra das Flores, com 1.909 metros de altitude, e a Pedra do Lagarto, formam um belíssimo conjunto rochoso granítico, que além de ser um dos cartões postais do Estado é também considerado um patrimônio geológico brasileiro e fazem parte do Parque Estadual da Pedra Azul. A origem do nome Pedra Azul é devido a presença de líquens na rocha que lhe dão tons azulados quando avistada ao longe. Mas, de acordo com a época do ano e a incidência solar, a rocha pode ganhar cores com tonalidades que vão do laranja ao rosa.

Esta área onde está o conjunto rochoso de Pedra Azul, devido a sua beleza cênica e biodiversidade, além da ameaça de quase ter sido minerada para a construção da BR-262, foi declarada no decreto nº 312 de 31 de outubro de 1960 como Reserva Florestal de Pedra Azul, tornando-se uma área protegida. Em 1991, foi nomeada para Parque Estadual da Pedra Azul.

Entre as principais espécies vegetais da unidade encontram-se uma variedade de orquídeas, bromélias, ingás, cedros, ipês, canelas, entre outras. Com sorte e silêncio, alguns representatens da fauna podem ser avistados nas trilhas, como tatus, veados, iraras, arapongas, macacos barbados (bugios), saguis, serpentes, entre outros. Espécies ameaçadas de extinção também ocorrem no Parque, mas são mais difíceis de avistar, como a onça parda, o sagui-da-serra, o tamanduá-mirim, entre outros.