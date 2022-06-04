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Veja como é o Parque Cultural Casa do Governador por dentro

"HZ" embarcou na primeira turma de visitantes para conferir de perto as 21 esculturas espalhadas no local. Visitações são gratuitas e acontecem às terças e quintas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 06:00

Aberto oficialmente ao público na última terça-feira (31) - quando o primeiro grupo realizou a visitação -, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, é mais uma opção de turismo e lazer na Grande Vitória. E nós, do “HZ”, embarcamos nesse tour que, além de ser contemplativo, também é interativo.
Ao todo, 21 esculturas, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, de artistas capixabas e de outros estados, estão espalhadas nos 80 mil metros quadrados do Parque. São obras que nos fazem pensar e refletir sobre o meio ambiente, sustentabilidade, ação do mar no perímetro urbano e até a passagem do tempo.
O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação
O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult
Algumas das obras são interativas, como a “Voar doce lar”, dos artistas capixabas Rick Rodrigues e Luccas Martins. A ideia da dupla consiste em uma instalação com 59 casinhas de passarinhos feitas em madeira e tem como referência as espécies de aves encontradas na área verde do Parque. Ao passar pelas casinhas, um sensor é disparado e uma ambiência sonora começa a tocar.
“Eu compus uma música para cada uma das dez espécies mais vistas na residência. A música vem para trazer essa interatividade com o público que passeia pela obra. Quero ressaltar que a música foi feita aqui no Parque, com os sons naturais para justamente não espantar esses animais” conta Luccas.
Obra interativa no Parque Cultural Casa do Governador
Obra interativa no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Rafael Zambe
Os interessados em conhecer o Parque poderão realizar o agendamento da visitação a partir desta segunda-feira (30), através do telefone (27) 3636-1032. O tour acontece sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h. O passeio é gratuito e conta com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado.
  • SERVIÇO
  • Parque Cultural Casa do Governador 
  • Onde: R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
  • Visitas: Terças e quintas-feiras
  • Horário: 8h às 17h
  • Como agendar: De segunda à sexta, através do telefone (27) 3636-1032

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