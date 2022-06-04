Veja como é o Parque Cultural Casa do Governador por dentro

Ao todo, 21 esculturas, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, de artistas capixabas e de outros estados, estão espalhadas nos 80 mil metros quadrados do Parque. São obras que nos fazem pensar e refletir sobre o meio ambiente, sustentabilidade, ação do mar no perímetro urbano e até a passagem do tempo.

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

Algumas das obras são interativas, como a “Voar doce lar”, dos artistas capixabas Rick Rodrigues e Luccas Martins. A ideia da dupla consiste em uma instalação com 59 casinhas de passarinhos feitas em madeira e tem como referência as espécies de aves encontradas na área verde do Parque. Ao passar pelas casinhas, um sensor é disparado e uma ambiência sonora começa a tocar.

“Eu compus uma música para cada uma das dez espécies mais vistas na residência. A música vem para trazer essa interatividade com o público que passeia pela obra. Quero ressaltar que a música foi feita aqui no Parque, com os sons naturais para justamente não espantar esses animais” conta Luccas.

Obra interativa no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Rafael Zambe

Os interessados em conhecer o Parque poderão realizar o agendamento da visitação a partir desta segunda-feira (30), através do telefone (27) 3636-1032. O tour acontece sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h. O passeio é gratuito e conta com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado.