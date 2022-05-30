Parque Cultural Casa do Governador é aberto para visitação em Vila Velha

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

Um local que atrai bastante curiosidade, por sempre ter sido fechado ao grande público, abriu suas portas no ultimo sábado (28) e poderá ser visitado por todos. Localizada no final da Praia da Costa, em Vila Velha, a Residência Oficial do Governo do Estado, agora chamada de Parque Cultural Casa do Governador, começa a receber visitas nesta terça-feira (31).

Os interessados em conhecer o Parque poderão realizar o agendamento da visitação a partir desta segunda-feira (30), através do telefone (27) 3636-1032. O tour acontece sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h. O passeio é gratuito e conta com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado.

Foto da Casa do Governador em 2021 Crédito: Secult

Os visitantes poderão conferir uma exposição com 21 esculturas, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, de artistas capixabas e de outros estados do Brasil. Além do lado artístico, o Parque ainda possui outros dois eixos temáticos, o ambiental e histórico. No tour, são explorados os 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação.

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

Segundo o governador Renato Casagrande, o Parque Cultural será um local voltado à cultura e proteção ao meio ambiente. “Assim como o Palácio Anchieta, sede do Executivo Estadual, é um monumento da história capixaba, agora o Parque Cultural Casa do Governador será um local de cultura e proteção do meio ambiente. Um projeto diferenciado, pois poucos lugares tem um ambiente lindo e que será um centro de estudo. Teremos ainda concursos para que os artistas tenham a oportunidade de expor suas obras neste espaço.”

TECNOLOGIA

De acordo com a diretora-presidente Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Cristina Engel, que coordena o projeto junto com a primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande, além dos aspectos ambientais, históricos e culturais, há um quarto tema que está sendo trabalhado.

“Existe um eixo adicional, que colocamos com os demais eixos, que é o tecnológico. Dentro desse conceito, todos os telhados das edificações existentes ou a construir receberão placas fotovoltaicas, cujo resultado será a autonomia do local em termos de energia. Temos uma já instalada que serve somente de demonstrativo de energia renovável, mas em breve as demais também estarão funcionando”, frisou Cristina Engel.

Também no âmbito tecnológico, Engel destacou que foi desenvolvido um aplicativo gratuito que vai permitir que o visitante aprofunde seu conhecimento, por meio da leitura de alguns QR Codes instalados nas obras de arte e em outros pontos de interesse.

EXPOSIÇÃO

Ao todo, 21 obras estão expostas no Parque, sendo 10 temporárias e 11 permanentes. Os artistas são: Ale Gabeira (ES); Tonil Braz (MG); Christina Bastos (ES); Elvys Chaves e Carlo Schiavini (ES); Geisa Silva (ES); Iagor Peres (RJ); Isabela Roriz (RJ); Maria Tereza Aigner & Thiago Sobreiro (ES); Rick Rodrigues & Luccas Martins (ES); Wayner Tristão (ES); Sandro Novaes (ES); Estela Sokol (SP); Julio Tigre (ES); Fernando Velásquez (Uruguay-SP); Fernando Augusto (ES); Narcélio Dantas (CE); Kyria Oliveira (ES); Marilá Dordot (MG); Natan Dias (ES); Bea Martins (RJ) e Alexandre Vogler (RJ).

SERVIÇO

Parque Cultural Casa do Governador

Onde: R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha

R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha Visitas: Terças e quintas-feiras

Terças e quintas-feiras Horário: 8h às 17h

8h às 17h Como agendar: De segunda à sexta, através do telefone (27) 3636-1032