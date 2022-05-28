"Um sonho pra mim", diz Raffa Torres sobre show no "Encontro Marcado"

Encontro Marcado, da rádio Litoral FM, com o cantor Raffa Torres Crédito: Lucas Pena

Raffa Torres foi só emoção durante seu show realizado na tarde desta sexta-feira (27), no auditório da Rede Gazeta. O cantor foi a atração do retorno do "Encontro Marcado", evento da rádio Litoral FM que aproxima os ouvintes de seus ídolos.

O cantor e compositor se apresentou para quase 100 ouvintes ao vivo. Consagrado no cenário nacional, Raffa já teve suas músicas em trilha sonora de novela na Globo, e composições que se tornaram sucesso cantadas por artistas renomados como Jorge e Mateus, Anitta, Marília Mendonça, Luan Santana, Matheus e Kauan, entre outros.

Para Raffa, participar da volta do evento, que não acontecia há dois anos no Estado por conta da pandemia da Covid-19, é algo que ficará marcado em sua trajetória.

“Estar nessa rádio gigante é a realização de um sonho para mim. Sempre que eu visitava o Espírito Santo, eu acompanhava as programações da Litoral. E logo quando lancei minha primeira música de trabalho, fiquei muito feliz que a rádio abraçou esse sonho. Poder voltar em terras capixabas e descobrir que estou com quatro músicas tocando nas programações e ainda fazer um encontro com os fãs significa que como artista dei alguns passos na carreira e a Litoral tem me mostrado que tenho realizado sonhos,” conta o cantor.

Encontro Marcado, da rádio Litoral FM, com o cantor Raffa Torres Crédito: Lucas Pena

Fernanda Coutinho, de 36 anos, que é ouvinte da rádio Litoral e fã do artista, esteve no evento e contou a sua experiência em estar perto do ídolo pela primeira vez.

“Acompanho o Raffa há dois anos. A música ‘Libera ela’ marcou muito a minha vida. Eu estava em um processo de separação e quando ouvia a canção eu chorava muito, pois era tudo que eu estava vivendo. Essa oportunidade de estar frente a frente com ele é um grande presente”, diz.

Encontro Marcado, da rádio Litoral FM, com o cantor Raffa Torres Crédito: Lucas Pena

Já Lenamara Rossi, de 58 anos, participou pela primeira vez do “Encontro Marcado”, em 2017, quando a rádio presenteou os ouvintes com a dupla Victor e Léo.

“Quando eu soube que os cantores viriam, eu fiz de tudo até ser contemplada com os ingressos, que foram sorteados na ocasião. Foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que pude ficar bem perto dos meus ídolos. E agora estou tendo a oportunidade de estar com mais um ídolo, que é o Raffa Torres. Eu só tenho a agradecer a Litoral. Essa é a única oportunidade que tenho de estar perto do artista que amo, e graças à rádio, tenho realizado meu sonho”, conta Lenamara, que é fã de carteirinha da rádio Litoral.

Encontro Marcado, da rádio Litoral FM, com o cantor Raffa Torres Crédito: Lucas Pena

O apresentador do evento, Bruninho Andrade, locutor da Rádio Litoral, fala da alegria e satisfação em presentear os ouvintes com essa ação.

“É uma sensação muito boa de que a vida está voltando ao normal. No Encontro Marcado, nossos ouvintes ficam cara a cara com o seu artista favorito em um show exclusivo para eles, algo que muitos deles nunca imaginaram vivenciar”, diz Bruninho.

Para Carlos Gonzaga, gerente de rádio da Rede Gazeta, o “Encontro Marcado” é um evento que faz parte da história da Rádio LitoraI e retomá-lo agora é a garantia de estar proporcionando entretenimento de qualidade para os ouvintes de forma completa.

“Trabalhamos o tempo todo pensando no melhor para os nossos ouvintes, então possibilitar que eles fiquem tão perto de seus ídolos é muito gratificante e faz parte da nossa estratégia de como se conectar com nossa audiência”, destaca Gonzaga.

Encontro Marcado, da rádio Litoral FM, com o cantor Raffa Torres Crédito: Lucas Pena

O retorno do evento foi um sucesso. E se você não conseguiu participar desse “Encontro Marcado”, não se preocupe, pois outras programações já estão sendo planejadas.