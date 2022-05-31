O cantor Toni Garrido Crédito: Instagram/@tonigarridooficial

Your browser does not support the audio element. Santa Jazz: Toni Garrido substitui Zizi Possi no evento

Chegou a hora da contagem regressiva para o Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa - o Santa Jazz. Com início nesta sexta-feira (3), o evento promete unir música boa e gastronomia ao friozinho da cidade turística da Região Serrana do Espírito Santo. No line-up nomes como Taryn Szpilman, Lorenzo Thompson, Cama de Gato, o vencedor da oitava edição The Voice Tony Gordon, Duets e Toni Garrido, que chega para substituir Zizi Possi.

Segundo a organização do Santa Jazz, "a cantora Zizi Possi testou positivo para Covid-19, mas passa bem e está assintomática. Atendendo aos critérios de protocolo estabelecidos pela OMS, ela estará em isolamento até o próximo dia 10 de junho. Com isso, infelizmente, seu show no Festival Santa Jazz, em Santa Teresa, precisou ser cancelado".

Toni chega para flertar com a Bossa Nova num show que promete esquentar o público presente no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti. O festival segue até o domingo (5), com bilheteria a preços populares , em dois palcos montados no espaço. O Palco Colibri recebe performances de estudantes e professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) nos intervalos das apresentações enquanto o Palco Imigrante recebe as grandes apresentações.

“Foram dois anos de restrição com a pandemia, então o desafio era produzir shows de qualidade, comida farta e boa, com preços atrativos, excelentes vinhos, cervejas variadas e uma diversidade de outras opções gastronômicas, pontua o idealizador, curador e organizador do festival. E com a aprovação do projeto na lei de incentivo estadual, veio ainda a oportunidade de maior acessibilidade, com bilheteria a preços populares.

O Palco Imigrante começa a pegar fogo na sexta-feira (3) com Cama de Gato, Taryn Szpilman e com Lorenzo Thompson, cantor americano de blues. No sábado (4), durante o dia, Alexandre Borges, Amanda Bravo e New Bossa. De noite é a vez de Toni Garrido, dos solos de guitarra de Jimmy Burns, de Saulo Simonasi e Duets. No domingo (5), a maratona musical prossegue com a Fames Jazz Orquestra, Roger Bezerra e Tony Gordon a partir das 11 horas. Confira no fim da matéria a programação completa.

SEGUNDA SUBSTITUIÇÃO NA SEMANA

Toni Garrido chega com tudo para a apresentação no Santa Jazz. Esta é a segunda substituição que o cantor terá na semana. No próximo domingo (5), o técnico campeão do The Voice + irá ocupar o lugar de Michel Teló na fase Tira Teima, do The Voice Kids, que também positivou para a Covid-19.

Em entrevista ao Gshow, Toni falou sobre participar da versão infantil do concurso: "Meu astral, minha mente está em festa de estar aqui com a minha família. Minha incubência é dar continuidade ao sentimento, ao carinho, ao cuidado que o Teló tem por essas crianças maravilhosas".

Em Santa Teresa, é esperado um repertório repleto de canções da MPB em parceria om o New Bossa Quartet. Em quase 30 anos de carreira, Toni traz em seu currículo regravações do gênero como "Samurai", de Djavan, "Juventude Transviada", de Luis Melodia, "Muito Estranho (Cuida Bem de Mim), de Dalto, e "Palco", de Gilberto Gil, além de parcerias e participações em músicas com nomes como Sandra de Sá, Roberto Carlos, Daniela Mercury, Dona Ivone Lara, Paula Lima, entre muitos outros.

SERVIÇO:

Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa - Santa Jazz

Quando: sexta (3) a domingo (5)



sexta (3) a domingo (5) Onde: Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti - bairro Pinheiros, Santa Teresa



Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti - bairro Pinheiros, Santa Teresa Ingresso: R$25 (meia entrada/2º lote), à venda no site Lebillet.com.br (compre aqui)

PROGRAMAÇÃO: