  • 14° FeNaViola: veja a lista de classificados para a semifinal
Música

14° FeNaViola: veja a lista de classificados para a semifinal

20 composições concorrem no evento de música caipira, que acontece de 16 a 18 de junho, em Itapina, distrito de Colatina
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 14:47

Viola caipira, música Crédito: Shutterstock
A Prefeitura de Colatina divulgou os classificados para a semifinal do 14º Festival Nacional de Viola (FeNaViola), que acontece de 16 e 17 de junho, no distrito de Itapina. São 20 composições de participante de 16 cidades em seis Estados. Elas vão disputar as 10 vagas, que acontecem no dia 18 de junho.
Todos os finalistas recebem troféu e premiação, que vai de R$ 1 mil a R$ 4 mil reais. Além disso, a comissão do festival também vai premiar o melhor violeiro, intérprete e voto popular. 
A 14ª edição do Festival de viola mais tradicional do Sudeste volta ao formato presencial em 2022, no distrito de Itapina, com três dias de programação musical gratuita para o público durante o feriado de Corpus Christi. Confira abaixo os selecionados para a semifinal.

OS 20 SELECIONADOS PARA A SEMIFINAL

  • Acredite se Quiser - Jorge Ferreira dos Santos (Vila Velha/ES)
  • Café Torrado - André Lúcio de Matos (Afonso Cláudio/ES)
  • Cantiga da Vida e do Tempo - Gutemberg Ribeiro Vieira (Vitória da Conquista/BA)
  • Décima do Grande Sertão Veredas - Pedro Fernandes Evangelista (Uberlândia/MG)
  • Eu e Minha Viola - Wesley Barbosa Mafra (Poços de Caldas/MG)
  • Garça Branca - José Roberto Corrêa Ribeiro (Taquaraçu de Minas/MG)
  • Meu Nome é Rio - Robely de Oliveira Viza (Vitória/ES)
  • Minha Enxada é o Violão - Marcos Alberto Penitenti Neto (Vitória/ES)
  • Minha Oração - Raffael Silva Lopes (Uberlândia/MG)
  • Noite Tenebrosa - João Cesar Peceguini (Curitiba/PR)
  • Noite, Viola e Cantoria - Walter Luiz Araújo de Jesus (Vitória da Conquista/BA)
  • O Dinheiro Falando Alto - Sérgio Ramos dos Santos (Ilhéus/BA)
  • Pagode Absoluto - Gabriel Scopel Tonini (Fundão/ES)
  • Pagode Firme - Jadir Capucho (Nova Venécia/ES)
  • Pra Sempre - Vinícius de Medeiros Paes (São Roque/SP)
  • Reza a Lenda - Paulo Cesar Pontes de Macedo (Vitória da Conquista/BA)
  • Rio Bonito - Cicero Gonçalves dos Santos (São Paulo/SP)
  • Saudade do Zeca - Saulo Santos Fagundes (Goiânia/GO)
  • Viola e Coração - Diorgem Ferreira Ramos Júnior (Governador Valadares/MG)
  • Violadas Fantasias - Luiz Aloisio Zeferino (Itabira/MG)

SERVIÇO

  • 14ª FESTIVAL NACIONAL DA VIOLA (FENAVIOLA)
  • Quando: 16, 17 e 18 de junho
  • Onde: Itapina
  • Entrada franca

Cultura Música
