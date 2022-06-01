Macucos lança EP comemorando 20 anos do primeiro disco de carreira

Banda Macucos está lançando o EP "Onde Tudo Começou - Ao Vivo", disponível nas plataformas digitais Crédito: Rodrigo Pysi

"Haverá" e "Além do Mar", do Macucos, marcaram a cena regueira nacional, revelando o talento da banda para os quatro cantos do país. As duas composições - verdadeiras marcas registradas dos capixabas - são o carro-chefe de "Onde Tudo Começou - Ao Vivo", EP que celebra os 20 anos de lançamento do primeiro disco de carreira dos meninos de Vila Velha.

Disponível nas plataformas digitais, o trabalho - que conta com quatro faixas - foi gravado durante uma apresentação em Vitória, em março, em espetáculo que contou com a presença do Natiruts.

"A recepção está sendo muito bacana, tanto que o EP chegou a entrar na playlist (do Spotify) de referências do reggae, como Luau Jah, Reggae do Brasil e Reggae Nacional", comemora o vocalista Fred Nery, que compõe o Macucos ao lado de Xande (vocal e guitarra), Gustavo "The Flash" (teclados) e Leomar (bateria e vocal).

No setlist de "Onde Tudo Começou - Ao Vivo", "Haverá" e "Tchau", além de dois medleys, com "'Lembranças'/'Cidade de Cor'/ 'Ervas'" e "'Além do Mar'/ 'Mãe Natureza'". Um gostoso clima nostálgico impera ao ouvir cada minuto do EP.

"Além do Mar/ Mãe Natureza" também conta com um clipe, disponível no canal do YouTube dos artistas capixabas.

"A ideia do projeto nasceu da nossa parceria com o Estúdio Bravo, por meio do selo Casulo. Lançamos um disco durante a pandemia, 'A Revolução do Amor', e, por conta da crise sanitária, quase não tivemos tempo de divulgá-lo. 'Onde Tudo Começou' veio justamente para dar um gás na turnê de 'Revolução', além de manter a nossa visibilidade nas plataformas digitais", explica Fred, dizendo que a maioria das composições de "Onde Tudo..." faz parte de "Macucos", lançado em 2002, que chegou a vender mais de 45 mil cópias apenas no Espírito Santo.

"O sucesso por aqui impulsionou a gravadora Sony a lançá-lo para todo o Brasil. Das músicas que estão em 'Onde Tudo Começou', apenas 'Ervas' e 'Lembranças' não fazem parte desse CD", explica.

RENOVAÇÃO

Nesses mais de 20 anos de estrada, Fred acredita que o Macucos possui a "magia" de fazer seu público se renovar. Talvez essa seja a fórmula de sua longevidade.

"Nosso público é muito eclético, e acho isso fantástico. Ouço crianças e vovozinhos cantarem algumas de nossas músicas. É uma renovação que vem naturalmente, sem muito esforço. Em nossos shows, vejo o pessoal da minha idade, que curtia a gente há 20 anos, levando seus filhos e netos, cantando 'Haverá' e 'Além do Mar' juntos", rememora o vocalista.

Por falar em shows, o Macucos está com a agenda lotada. Além das inúmeras apresentações no Estado, eles partem para uma turnê no Sul do Brasil, apresentando "A Revolução do Amor", em julho.

"Faremos apresentações em Florianópolis (na tradicional casa Pitaya) e em Porto Alegre. Já levamos esse espetáculo para São Paulo em março. Aproveitamos para gravar - na Avenida Paulista - um clipe de 'A Revolução', 'Modo Off Line', que será lançado em breve", enumera, reiterando que todas as faixas de "Onde Tudo Começou - Ao Vivo" também ganharão seus respectivos vídeos.

"Estamos cheios de projetos. Acho importante apontar uma parceria com o portal Reggae Brazuca , que deve sair no segundo semestre. Além disso, estão vindo feats com Maneva e Alma Djem", sinaliza.