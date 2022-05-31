Liah Soares e Carlinhos de Jesus gravam DVD "Brasil de Todos os Ritmos" no ES

Liah Soares se apresenta no "Brasil de Todos os Ritmos", que acontece no sábado (4) Crédito: Divulgação

Carlinhos de Jesus e Liah Soares tem um encontro com os capixabas no próximo sábado (4). Eles participam da gravação do DVD "Brasil de Todos os Ritmos", que englobou um concurso musical durante a pandemia, com final acontecendo no mesmo dia, a partir das 14h, no espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Inclusive, o vencedor participará da gravação ao vivo.

Para participar, basta doar 1kg de alimento não perecível. Os bilhetes, em número limitado, podem ser retirados no site do evento

No cardápio de atrações, a final do concurso musical "Novos Brasis", com a participação de 22 alunos da rede pública de ensino estadual, além da participação de Liah, Carlinhos de Jesus e mais nove artistas de várias cidades do país e diferentes ritmos musicais.

Entre os convidados do show principal a ser gravado, a capixaba Flávia Mendonça, representando o axé; Michelle Freire e Thiago Mastra, com o sertanejo; Felipe Alcântara, do forró; Bruna Volpi, do samba; Fly Rosário, do MPB; Rhenan Sanches, do calypso; Israele Cândido, do brega; Taty Costa, do funk. Liah Soares vai representar o carimbó com direito a apresentação e coreografia de Carlinhos. O vencedor do concurso cultural "Novos Brasis", que acontece mais cedo, também vai soltar o gogó.

Em bate-papo com "HZ", Liah Soares falou da emoção de representar a cultura do Pará, seu estado natal, em terras capixabas. "O carimbó é um ritmo genuíno e tão contagiante! Sempre que posso, gosto de exaltar a cultura paraense", responde, empolgada, revelando a expectativa de se apresentar em um festival que destaca novos talentos musicais.

"Fico muito feliz em participar e prestigiar um projeto que fomenta talentos e abre portas para uma galera nova, que precisa de oportunidade. Que venham mais festivais assim".

Finalista do primeiro "The Voice", em 2012, Liah adiantou o repertório a ser apresentado em Vitória. "Levarei dois carimbós de minha autoria, com a participação especial do corpo de dança de Carlinhos de Jesus, e uma música chamada 'Grande Angular', que também tem essa célula rítmica latina", complementa a cantora, que emocionou o país em dezembro no especial de fim de ano de Roberto Carlos para a Rede Globo. Na ocasião, apresentou o feat "A Cor do Amor", ao lado do cantor capixaba.

REVELAÇÃO

Iniciado em formato virtual, em 2020, o "Brasil de Todos os Ritmos" teve como um de suas vertentes o concurso "Novos Brasis", competição que movimentou escolas da rede pública estadual.

Ao todo, participaram 132 alunos, de 33 instituições de todo o Espírito Santo, com audições e seleção até a finalíssima. Agora, chegou a vez dos 22 selecionados se apresentarem ao vivo, quando serão anunciados os vencedores.

O talento escolhido fará parte da gravação do DVD do festival e também ganhará uma gravação profissional, com direito a vídeo clipe e acompanhamento inicial de gestão de carreira.

Além disso, a escola em que estuda o campeão do certame receberá um prêmio de R$ 5 mil. A apresentação do concurso ficará a cargo de Jeremias Reis, campeão do "The Voice Kids" em 2019.

FESTIVAL BRASIL DE TODOS OS RITMOS