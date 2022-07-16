Bioparque das Aves amplia dias de visitação nas férias de julho
Domingos Martins promete "esquentar" as férias de julho. Além do tradicional Festival de Inverno, que chega a 27ª edição em 2022, o município traz outras opções para relaxar e curtir o período de recesso escolar.
Um dos points mais procurados da cidade, o Bioparque das Aves, localizado em Soído de Cima, Rota dos Ipês, funcionará com horário e dia especiais na próxima semana.
Para atender a demanda maior nesta época do ano, o espaço vai abrir entre quarta-feira (20) e domingo (24). De quarta a sexta-feira, o parque funcionará de 11h às 18 horas. Aos sábados e domingos, os portões abrem mais cedo, às 8h30.
Atividades é o que não faltam. Além das inúmeras aves de espécies brasileiras e de outros países (são mais de 70 espécies diferentes), há ainda mamíferos como lhamas, cervos, alpacas, coelhos e pôneis.
Para quem curte uma aventura, no estilo Indiana Jones, uma tirolesa com mais de 200 metros de comprimento é capaz de elevar a adrenalina de quem se compromete a encará-la.
Entre os dias 22 e 24 de julho, um recreador com pula-pula será instalado para divertir ainda mais as crianças, que também podem andar de pedalinho em um grande lago. Quem preferir, pode percorrer todo o parque com monitores, que explicam detalhes e tiram dúvidas sobre cada espécie.
No viveiro de imersão, cujo acesso é feito sempre acompanhado por um funcionário, é possível conhecer aves silvestre e exóticas, como araras, tucanos, ring neck e papagaios.
É possível passar um dia inteiro no Bioparque, já que o espaço possui uma cafeteria com diversas opções de lanches, tortas e bebidas. O restaurante, que conta com cardápio de carnes exóticas, está com novos pratos nesse inverno, como o risoto de tilápia, risoto de queijo com filé mignon, risoto de camarão e linguini "alla bolognese". Para começar o dia ou para o café da tarde, a dica é uma das três recém-lançadas opções de brunch da cafeteria.
BIOPARQUE DAS AVES, EM DOMINGOS MARTINS
- COMO CHEGAR: Rota dos Ipês, Chapéu, Soído de Cima, Domingos Martins, distante 8 km da sede do município
- FUNCIONAMENTO: Funcionamento normal, às sextas (11h às 18h); sábados (9h30 às 18h) e domingos (8h30 às 18h). Entrada permitida até 16h30. Para as férias de julho, o espaço vai abrir em horário e dia especiais na próxima semana, entre quarta-feira (20) e domingo (24). De quarta a sexta-feira, o parque funcionará de 11h às 18 horas. Aos sábados e domingos, os portões abrem mais cedo, às 8h30
- INGRESSOS: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Têm direito à meia-entrada estudantes com carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores e portadores de necessidades especiais. Crianças menores de 5 anos não pagam. Os valores não incluem pescaria esportiva, tirolesa e pedalinho. O bilhete para a tirolesa custa R$ 30, por pessoa