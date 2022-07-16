Nas férias de julho, Bioparque das Aves, em Domingos Martins, vai funcionar com horário e dias ampliados Crédito: Bioparque das Aves

Your browser does not support the audio element. Bioparque das Aves amplia dias de visitação nas férias de julho

Domingos Martins promete "esquentar" as férias de julho. Além do tradicional promete "esquentar" as férias de julho. Além do tradicional Festival de Inverno, que chega a 27ª edição em 2022 , o município traz outras opções para relaxar e curtir o período de recesso escolar.

Soído de Cima, Rota dos Ipês, funcionará com horário e dia especiais na próxima semana. Um dos points mais procurados da cidade, o Bioparque das Aves , localizado em, funcionará com horário e dia especiais na próxima semana.

Para atender a demanda maior nesta época do ano, o espaço vai abrir entre quarta-feira (20) e domingo (24). De quarta a sexta-feira, o parque funcionará de 11h às 18 horas. Aos sábados e domingos, os portões abrem mais cedo, às 8h30.

Atividades é o que não faltam. Além das inúmeras aves de espécies brasileiras e de outros países (são mais de 70 espécies diferentes), há ainda mamíferos como lhamas, cervos, alpacas, coelhos e pôneis.

Para quem curte uma aventura, no estilo Indiana Jones, uma tirolesa com mais de 200 metros de comprimento é capaz de elevar a adrenalina de quem se compromete a encará-la.

Entre os dias 22 e 24 de julho, um recreador com pula-pula será instalado para divertir ainda mais as crianças, que também podem andar de pedalinho em um grande lago. Quem preferir, pode percorrer todo o parque com monitores, que explicam detalhes e tiram dúvidas sobre cada espécie.

No viveiro de imersão, cujo acesso é feito sempre acompanhado por um funcionário, é possível conhecer aves silvestre e exóticas, como araras, tucanos, ring neck e papagaios.

É possível passar um dia inteiro no Bioparque, já que o espaço possui uma cafeteria com diversas opções de lanches, tortas e bebidas. O restaurante, que conta com cardápio de carnes exóticas, está com novos pratos nesse inverno, como o risoto de tilápia, risoto de queijo com filé mignon, risoto de camarão e linguini "alla bolognese". Para começar o dia ou para o café da tarde, a dica é uma das três recém-lançadas opções de brunch da cafeteria.

BIOPARQUE DAS AVES, EM DOMINGOS MARTINS