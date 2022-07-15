Férias de julho: as opções de diversão para crianças na Grande Vitória

"Os Saltimbancos" será apresentado durante as férias de julho no Shopping Boulevard Crédito: Divulgação

Galerinha, as tão sonhadas férias de julho chegaram! Na maioria das escolas ("sorry", se não for o seu caso!) são duas semanas de sombra, água fresca, distância dos livros e tempo livre para descansar e se divertir. Se tem coisa melhor, desconhecemos!

Há tantas opções de diversão espalhadas pela Grande Vitória que nem com três férias emendadas dá para curtir tudo. Espertíssimo, "HZ" listou algumas das atrações, muitas delas 0800, ou seja, de graça.

No Boulevard Shopping, em Vila Velha, por exemplo, há um clubinho de férias totalmente gratuito (com inscrições podendo ser feitas por meio do site do estabelecimento ). Por lá, rola um pouco de tudo, de aula de brigadeiro a baladinha com neon. Também acontecem algumas apresentações teatrais, cursos (que tal aprender a fazer uma pizza?) e até oficina de Slime, aquela massinha colorida que é uma delícia de apertar.

Tudo bem que os livros estão na fase "off", mas não custa nada também dar uma passada nos eventos educativos que rolam no Planetário de Vitória (Ufes), na Escola da Biologia e História (que fica em Mário Cypreste, próximo ao Sambão do Povo), na Praça da Ciência (Enseada do Suá) e na Escola de Física (Parque Moscoso).

As atividades estão programadas para ocorrer de segunda (18) a domingo (24), totalmente gratuitas. Entre as atrações, sessões especiais, robótica, impressão 3D e cubo mágico. Tudo para você quase virar um cientista.

PERSONAGENS DOS DESENHOS ANIMADOS

E tem personagens dos desenhos, sim! Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha, os integrantes da Turma da Mônica, estarão este fim de semana, sábado (16) e domingo (17), no Shopping Praia da Costa. Já na Serra, quem chega para encontrar a turminha é Alvin, personagem de “ALVINNN!!! E Os Esquilos”, que estará no Shopping Mestre Álvaro todas as quintas e domingos do mês de julho. Tudo "de grátis" para você curtir com sua família e amigos.

A Bela e a Fera Experience Crédito: Divulgação

Nã o só para os pequenos, mas também para toda família, há o projeto Rodocine, que traz uma carreta exibindo cinema de graça por bairros da Serra até o final de julho. Entre os títulos em exibição, clássicos da Disney, como "Moana", "Viva, a Vida é uma Festa", "Rei Leão", "Dumbo", "Aladdin", "A Bela e a Fera" e "Malévola". Do lado nacional, e escolhido foi "Minha Mãe é uma Peça 3", em que Paulo Gustavo eternizou a personagem Dona Hermínia.

DICAS DE DIVERSÃO PARA AS FÉRIAS DE JULHO

Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Brunella França/PMV

PLANETÁRIO DE VITÓRIA

FIQUE DE OLHO: Seguindo as normas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é necessário o uso de máscara nas dependências do espaço e apresentar o comprovante de vacinação para frequentar as sessões, que têm limite de 30 pessoas. Não é necessário inscrição prévia para participar. A faixa etária da programação é apenas indicativa, não impede a participação nas sessões. O Planetário fica na Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em Goiabeiras. As atividades são gratuitas.





Seguindo as normas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é necessário o uso de máscara nas dependências do espaço e apresentar o comprovante de vacinação para frequentar as sessões, que têm limite de 30 pessoas. A faixa etária da programação é apenas indicativa, não impede a participação nas sessões. O Planetário fica na Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em Goiabeiras. As atividades são gratuitas. SEGUNDA (18)

15h e 15h45: Universo na mente das crianças (infantil)

Universo na mente das crianças (infantil) 16h30 e 17h15: Reconhecimento do céu (infantil)

Reconhecimento do céu (infantil) 18h: Reconhecimento do céu (adulto)

Reconhecimento do céu (adulto) 19h: Universo de aventuras (fundamental 1º ao 5º ano)





Universo de aventuras (fundamental 1º ao 5º ano) TERÇA (19)

15h e 15h45: Reconhecimento do céu (infantil)

Reconhecimento do céu (infantil) 16h30 e 17h15: Terra: o nosso planeta! (infantil)

Terra: o nosso planeta! (infantil) 18h: Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 5º ano)

Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 5º ano) 19h: Uma viagem entre os planetas (fundamental 6º ao 9º ano)





Uma viagem entre os planetas (fundamental 6º ao 9º ano) QUARTA (20)

15h e 15h45: Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 5º ano)

Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 5º ano) 16h30 e 17h15: Da Terra ao Universo (filme)

Da Terra ao Universo (filme) 18h: Universo de Aventuras (fundamental 1º ao 5º ano)

Universo de Aventuras (fundamental 1º ao 5º ano) 19h: O homem na Lua (fundamental 6º ao 9º ano e adulto)





O homem na Lua (fundamental 6º ao 9º ano e adulto) QUINTA (21)

15h e 15h45: Terra, o nosso planeta! (infantil)

Terra, o nosso planeta! (infantil) 16h30 e 17h15: Universo de aventuras (fundamental 1º ao 5º ano)

Universo de aventuras (fundamental 1º ao 5º ano) 18h: Da Terra ao Universo (filme)

Da Terra ao Universo (filme) 19h: Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 9º ano)





Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 9º ano) SEXTA (22)

15h e 15h45: Reconhecimento do céu (infantil)

Reconhecimento do céu (infantil) 16h30 e 17h15: Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 9º ano)

Sol, Terra e Lua (infantil e fundamental 1º ao 9º ano) 18h: O homem na Lua (fundamental 6º ao 9º ano e adultos)

O homem na Lua (fundamental 6º ao 9º ano e adultos) 19h: Terra, o nosso planeta! (infantil)





Terra, o nosso planeta! (infantil) ESCOLA DE BIOLOGIA E HISTÓRIA





FIQUE DE OLHO: A Escola da Ciência, Biologia e História destaca a natureza e a cultura regional através de um acervo centrado em temáticas capixabas: maquetes do patrimônio histórico regional, artefatos arqueológicos, utensílios de pesca, artesanato doméstico, alimentos resinados, painéis, fotografias, animais taxidermizados, dentre outros elementos. O espaço também possuiu aquários com espécies diversas. Não é necessário inscrição prévia para participar das oficinas, basta fazer inscrição no local, de acordo com a oferta das atividades. A Escola de Biologia e História fica na Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Bairro Mário Cypreste (na entrada do Sambão do Povo). As atividades são gratuitas.





A Escola da Ciência, Biologia e História destaca a natureza e a cultura regional através de um acervo centrado em temáticas capixabas: maquetes do patrimônio histórico regional, artefatos arqueológicos, utensílios de pesca, artesanato doméstico, alimentos resinados, painéis, fotografias, animais taxidermizados, dentre outros elementos. O espaço também possuiu aquários com espécies diversas. Não é necessário inscrição prévia para participar das oficinas, basta fazer inscrição no local, de acordo com a oferta das atividades. A Escola de Biologia e História fica na Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Bairro Mário Cypreste (na entrada do Sambão do Povo). As atividades são gratuitas. TERÇA (19)

8h e 9h: Visita guiada

Visita guiada 10h30: Oficina de cartão postal

Oficina de cartão postal 13h e 14h: Visita guiada

Visita guiada 15h30: Oficina de cartão postal





Oficina de cartão postal QUARTA (20)

8h e 9h: Visita guiada

Visita guiada 10h30: Oficina caminhos da escrita

Oficina caminhos da escrita 13h e 14h: Visita guiada

Visita guiada 15h30: Oficina caminhos da escrita





Oficina caminhos da escrita QUINTA (21)

8h e 9h: Visita guiada

Visita guiada 10h30: Oficina abayomi

Oficina abayomi 13h e 14h: Visita guiada

Visita guiada 15h30: Oficina Abayomi





Oficina Abayomi SEXTA (22)

8h e 9h: Visita guiada

Visita guiada 10h30: Oficina viagem ao fundo do mar

Oficina viagem ao fundo do mar 13h e 14h: Visita guiada

Visita guiada 15h30: Oficina viagem ao fundo do mar





Oficina viagem ao fundo do mar SÁBADO (23)

8h e 9h: Visita guiada

Visita guiada 10h30: Oficina panelinha de barro

Oficina panelinha de barro 13h e 14h: Visita guiada

Visita guiada 15h30: Oficina panelinha de barro





Oficina panelinha de barro ESCOLA DE FÍSICA



FIQUE DE OLHO: Com a proposta de popularizar a física, abordando conceitos ligados à eletricidade, à óptica e à mecânica de forma a encantar os visitantes, a Escola de Física tem o objetivo de despertar a curiosidade e ajudar a compreender, de forma divertida, os fenômenos científicos. A Escola de Física fica na Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. As atrações são gratuitas.





Com a proposta de popularizar a física, abordando conceitos ligados à eletricidade, à óptica e à mecânica de forma a encantar os visitantes, a Escola de Física tem o objetivo de despertar a curiosidade e ajudar a compreender, de forma divertida, os fenômenos científicos. A Escola de Física fica na Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. As atrações são gratuitas. TERÇA (19)

Tema: Óptica, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30

Óptica, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30 Oficina: Câmara escura

Câmara escura Acervo de experimentos: Sombra colorida, sombra congelada, bancada de óptica, caleidoscópio, espelhos côncavo e convexo





Sombra colorida, sombra congelada, bancada de óptica, caleidoscópio, espelhos côncavo e convexo QUARTA (20)

Tema: Atrito, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30

Atrito, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30 Oficina: Disco derrapante

Disco derrapante Acervo de experimentos: Duplo cone, alavanca, cama de pregos e roldanas





Duplo cone, alavanca, cama de pregos e roldanas QUINTA (21)

Tema: Empuxo, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30

Empuxo, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30 Oficina: Barco de papel

Barco de papel Acervo de experimentos: Air ball, bolha cilíndrica e bolha esférica

Air ball, bolha cilíndrica e bolha esférica 18h: Visita monitorada

Visita monitorada 19h: Apresentação "A luz na Física"





Apresentação "A luz na Física" SEXTA (22)

Tema: Acústica, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30

Acústica, com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30 Oficina: Telefone de copo

Telefone de copo Acervo de experimentos: Fofoqueiro, pêndulo harmônico e pêndulo caótico





Fofoqueiro, pêndulo harmônico e pêndulo caótico SÁBADO (23)



Das 8h às 11h: Visita Monitorada





Visita Monitorada ESCOLA DE INOVAÇÃO



FIQUE DE OLHO: Um espaço dedicado à cultura maker e à robótica, com uma proposta pedagógica de desenvolvimento da criatividade e do raciocínio por meio da resolução de problemas do dia a dia, buscando soluções e novos caminhos usando como ferramenta a tecnologia.





Um espaço dedicado à cultura maker e à robótica, com uma proposta pedagógica de desenvolvimento da criatividade e do raciocínio por meio da resolução de problemas do dia a dia, buscando soluções e novos caminhos usando como ferramenta a tecnologia. QUANDO: De terça-feira (19) até sexta-feira (22), serão duas salas com oficinas em três horários pela manhã, às 8h, 9h e 10h, e outros três horários à tarde, 13h, 14h e 15h. Na sala 1, a programação é impressão 3D e robótica. Na sala 2, cubo mágico. No sábado (23), também haverá atividades, mas apenas pelo turno da manhã. A oficina de robótica é aconselhável a partir de 10 anos. Já a impressora 3D e o cubo mágico, a partir de 12 anos. A Escola de Inovação fica na Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. A programação é gratuita.





De terça-feira (19) até sexta-feira (22), serão duas salas com oficinas em três horários pela manhã, às 8h, 9h e 10h, e outros três horários à tarde, 13h, 14h e 15h. Na sala 1, a programação é impressão 3D e robótica. Na sala 2, cubo mágico. No sábado (23), também haverá atividades, mas apenas pelo turno da manhã. A oficina de robótica é aconselhável a partir de 10 anos. Já a impressora 3D e o cubo mágico, a partir de 12 anos. A Escola de Inovação fica na Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. A programação é gratuita. PRAÇA DA CIÊNCIA



FIQUE DE OLHO: Com a proposta de ensinar brincando, a Praça da Ciência possui um acervo composto por 16 equipamentos científicos que proporcionam a interação com o público. A principal área de conhecimento é a Física, perpassando pela Matemática e Educação Ambiental. A praça fica na Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, próximo à praia da Guarderia, em Vitória. As atrações são gratuitas.





Com a proposta de ensinar brincando, a Praça da Ciência possui um acervo composto por 16 equipamentos científicos que proporcionam a interação com o público. A principal área de conhecimento é a Física, perpassando pela Matemática e Educação Ambiental. A praça fica na Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, próximo à praia da Guarderia, em Vitória. As atrações são gratuitas. QUANDO: Durante a semana de férias, o espaço estará aberto de terça a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas. Sábado e domingo, das 8h às 12 horas. O acervo do espaço fica à disposição dos visitantes, com monitores no local. A novidade da programação de férias de julho é a atividade "Com a palavra, pesquisadores!". Profissionais que trabalham com pesquisa científica no Brasil farão uma apresentação ao público e estarão disponíveis para um bate-papo, respondendo às perguntas dos visitantes.





Durante a semana de férias, o espaço estará aberto de terça a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas. Sábado e domingo, das 8h às 12 horas. O acervo do espaço fica à disposição dos visitantes, com monitores no local. A novidade da programação de férias de julho é a atividade "Com a palavra, pesquisadores!". Profissionais que trabalham com pesquisa científica no Brasil farão uma apresentação ao público e estarão disponíveis para um bate-papo, respondendo às perguntas dos visitantes. TERÇA (19)



Das 15h às 16h30: Com a palavra, Thays Cardoso Valim, da Ufes

Com a palavra, Thays Cardoso Valim, da Ufes Apresentação: “A química das especiarias e a alimentação funcional"





“A química das especiarias e a alimentação funcional" QUARTA (20)

Das 15h às 16h30: Com a palavra, Marcelo Esteves, da Ufes

Com a palavra, Marcelo Esteves, da Ufes Apresentação: "Ensino de Física: o aprendizado pela prática dos experimentos"





"Ensino de Física: o aprendizado pela prática dos experimentos" QUINTA (21)

Das 15h às 16h30: Com a palavra, Juliana Brum, da Ufes

Com a palavra, Juliana Brum, da Ufes Apresentação: "BrincaCidade: espaços de ciência e educação da cidade para crianças"





"BrincaCidade: espaços de ciência e educação da cidade para crianças" SEXTA (22)

Das 15h às 16h30: Com a palavra, Rodolpho Degen, do Observatório Nacional

Com a palavra, Rodolpho Degen, do Observatório Nacional Apresentação: "Missões espaciais em asteroides - caso Itokawa"





"Missões espaciais em asteroides - caso Itokawa" SÁBADO (23)

Das 10h às 11h30: Com a palavra, Giuseppi Camiletti, da Ufes

Com a palavra, Giuseppi Camiletti, da Ufes Apresentação: "Show de Física - a física no cotidiano de forma lúdica e teatral"





"Show de Física - a física no cotidiano de forma lúdica e teatral" DOMINGO (24)

Das 10h às 11h30: Com a palavra, a Equipe da Praça da Ciência

Com a palavra, a Equipe da Praça da Ciência Atividade: "A ciência pela investigação: experimentos e desafios de Física"

CLUBINHO DE FÉRIAS DO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Entre as atrações das férias do Shopping Boulevard está uma oficina de brigadeiros Crédito: Shopping Boulevard

QUANDO: Sexta (15), às 19h, aula de brigadeiro para crianças, com Tio Wallace Aranha, na Cozinha do Boulevard Experiências Gastronômicas.



Sexta (15), às 19h, aula de brigadeiro para crianças, com Tio Wallace Aranha, na Cozinha do Boulevard Experiências Gastronômicas. QUANDO: Sábado (16), 15h às 17 horas, Baladinha Neon, com Take Kids, e Oficina Slime, no teatrinho do Clubinho. Às 18 horas, tem teatro musical, com "Os Saltimbancos", na Praça de eventos



Sábado (16), 15h às 17 horas, Baladinha Neon, com Take Kids, e Oficina Slime, no teatrinho do Clubinho. Às 18 horas, tem teatro musical, com "Os Saltimbancos", na Praça de eventos QUANDO: Domingo (17), das 15h às 17h, oficinas de pintura de quadro (tela) e brincadeiras no teatrinho do clubinho.



Domingo (17), das 15h às 17h, oficinas de pintura de quadro (tela) e brincadeiras no teatrinho do clubinho. QUANDO: Sexta (22), às 19h, aula de pizza para crianças, com Tio Wallace Aranha, na Cozinha do Boulevard Experiências Gastronômicas.





Sexta (22), às 19h, aula de pizza para crianças, com Tio Wallace Aranha, na Cozinha do Boulevard Experiências Gastronômicas. QUANDO: Sábado (23), das 15h às 17h, oficina de Minions e brincadeiras Take Kid, no teatro do clubinho. Às 18h, concentração no teatro, com show de Mágica de Rodrigo Campaneli, na Praça de eventos. Às 18h30, encontro de super-heróis e princesas, com Rodrigo Campaneli, no Teatro do Clubinho.





Sábado (23), das 15h às 17h, oficina de Minions e brincadeiras Take Kid, no teatro do clubinho. Às 18h, concentração no teatro, com show de Mágica de Rodrigo Campaneli, na Praça de eventos. Às 18h30, encontro de super-heróis e princesas, com Rodrigo Campaneli, no Teatro do Clubinho. QUANDO: Domingo (24), das 15h às 17h, oficinas de pintura de quadro (tela) e brincadeiras Take Kids. Às 18h, Teatro Mágico de Oz Dourado Produções.





Domingo (24), das 15h às 17h, oficinas de pintura de quadro (tela) e brincadeiras Take Kids. Às 18h, Teatro Mágico de Oz Dourado Produções. QUANDO: Quarta (27), às 19h30, teatrinho e Circo Campaneli, com Rodrigo Campaneli.





Quarta (27), às 19h30, teatrinho e Circo Campaneli, com Rodrigo Campaneli. QUANDO: Quinta (28), às 19h, aula de cookie para crianças, com Tio Wallace Aranha





Quinta (28), às 19h, aula de cookie para crianças, com Tio Wallace Aranha QUANDO: Sábado (30), às 15h, fit dance Teen, com Tia Bella e Letícia





Sábado (30), às 15h, fit dance Teen, com Tia Bella e Letícia QUANDO: Domingo (31), das 15 às 17, oficina de slime e brincadeiras Take Kids





Domingo (31), das 15 às 17, oficina de slime e brincadeiras Take Kids EM TEMPO: Todas as atrações listadas acima têm entrada franca. Para participar, basta se inscrever no site do estabelecimento. O Shopping fica na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.





Todas as atrações listadas acima têm entrada franca. Para participar, basta se inscrever no site do estabelecimento. O Shopping fica na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. MAIS ATRAÇÕES PARA AS FÉRIAS

MAGIC PARK: Localizado no estacionamento externo do Boulevard Shopping, o parque conta com 18 opções de brinquedos, como montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate e tobogã.

Localizado no estacionamento externo do Boulevard Shopping, o parque conta com 18 opções de brinquedos, como montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate e tobogã. INGRESSOS: Passaporte a R$ 30, de terça a sexta, e R$ 40, aos sábados, domingo e feriados. Ingresso individual por brinquedo, R$ 8.

Passaporte a R$ 30, de terça a sexta, e R$ 40, aos sábados, domingo e feriados. Ingresso individual por brinquedo, R$ 8. HORÁRIOS: de Segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 22h. Sábado, domingo e feriados, de 17h às 22h.





de Segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 22h. Sábado, domingo e feriados, de 17h às 22h. UNIVERSO KIDS: Com um cenário repleto de estrelas, planetas e cometas, a garotada se diverte brincando em escorregadores, tobogãs e obstáculos. I ndicado para crianças de até 14 anos.

ndicado para crianças de até 14 anos. INGRESSOS: A entrada no Universo Kids custa R$ 30, para 30 minutos de diversão. A cada 1 minuto adicional de brincadeira, é cobrado R$ 1. O espaço fica aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h às 20h.

MUNDO GLOOB NO SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Alvin, do Mundo Gloob, vai se encontrar com os fãs no Shopping Mestre Álvaro Crédito: Edu Vieira

O QUE É: Encontro com o Alvin, de “ALVINNN!!! E Os Esquilos”

Encontro com o Alvin, de “ALVINNN!!! E Os Esquilos” QUANDO: todas as quintas e domingos de julho

todas as quintas e domingos de julho HORÁRIOS: 16h às 17h, 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h, com entrada franca





O QUE É: Mundo Gloob



FIQUE DE OLHO: Evento com atividades relacionadas aos programas do canal infantil Gloob, como "Detetives do Prédio Azul", "Escola de Gênios", "Gigablaster", "Miraculous - As Aventuras de Ladybug" e "ALVINNN!!! E Os Esquilos". A atração, de 100 m², é destinada a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada franca, mediante distribuição de senhas e disponibilidade de lugares.

Evento com atividades relacionadas aos programas do canal infantil Gloob, como "Detetives do Prédio Azul", "Escola de Gênios", "Gigablaster", "Miraculous - As Aventuras de Ladybug" e "ALVINNN!!! E Os Esquilos". A atração, de 100 m², é destinada a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada franca, mediante distribuição de senhas e disponibilidade de lugares. ENDEREÇO: Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Até 30 de julho.

HORÁRIOS: Segunda a quinta, das 13h às 20h30, sextas, das 13h às 21h30, sábados, das 10h às 21h30, e domingos, das 12h às 20h30

FÉRIAS NO SHOPPING PRAIA DA COSTA

Super Força HQ é destaque no Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação

ENCONTRO COM A TURMA DA MÔNICA

O QUE É: Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha vão se encontrar com os fãs dos quadrinhos e estarão disponíveis para fotos.

Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha vão se encontrar com os fãs dos quadrinhos e estarão disponíveis para fotos. ONDE: Praça de Eventos do Shopping. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Praça de Eventos do Shopping. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha QUANDO: Sábado (16)

Sábado (16) HORÁRIOS: Às 14h, 15h, 16h e 17h, com distribuição de senhas gratuitas no local a partir das 12h





Às 14h, 15h, 16h e 17h, com distribuição de senhas gratuitas no local a partir das 12h DIVERSÃO NA PRAÇA

O QUE É: Recreação infantil com brincadeiras e oficinas

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas ONDE: Pracinha do Praia, piso L1

Pracinha do Praia, piso L1 QUANDO: Sábado (16), das 17h às 20h

Sábado (16), das 17h às 20h FIQUE DE OLHO: Com oficina de pintura, brincadeira do tecido mágico, estátua, pula-pula, encontro com fada borboleta. Entrada franca





Com oficina de pintura, brincadeira do tecido mágico, estátua, pula-pula, encontro com fada borboleta. Entrada franca TARDE ENCANTADA, COM SUPERAVENTURAS MUSICAIS COM TIO SAMIR

O QUE É: A apresentação traz brincadeiras interativas, em uma forma diferente de conectar as crianças com a música.

A apresentação traz brincadeiras interativas, em uma forma diferente de conectar as crianças com a música. ONDE: No L3 do Shopping Praia da Costa

No L3 do Shopping Praia da Costa QUANDO: Domingo (17), com sessões às 15h e às 16h

Domingo (17), com sessões às 15h e às 16h INSCRIÇÕES:



Podem ser feitas gratuitamente pelo site do estabelecimento

SUPER FORÇA HQ

O QUE É: De autoria da Maurício de Sousa Produções, o espaço interativo une as quatro forças da natureza em uma brincadeira lúdica. Composto por quatro circuitos interativos de obstáculos e jogos que se conectam ao universo da Turma da Mônica. Até 30 de agosto

De autoria da Maurício de Sousa Produções, o espaço interativo une as quatro forças da natureza em uma brincadeira lúdica. Composto por quatro circuitos interativos de obstáculos e jogos que se conectam ao universo da Turma da Mônica. Até 30 de agosto ONDE: Praça de Eventos do Shopping - Piso L1

Praça de Eventos do Shopping - Piso L1 HORÁRIOS: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h

Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h INGRESSOS: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1 hora). Após 1 hora, R$ 15 a cada 15 minutos. O tempo mínimo de atividade é de 20 minutos. Atração recomendada para crianças de até 12 anos ou com altura máxima de 1,35 m. Crianças menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável

FÉRIAS NO SHOPPING VITÓRIA

O circo Patati Patatá está em cartaz no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

PARQUE DE CAMAS ELÁSTICAS MUNDO DOCE

QUANDO: Estreia nesta sexta (15), ficando em cartaz até 28 de agosto no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória

Estreia nesta sexta (15), ficando em cartaz até 28 de agosto no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória O QUE É: Localizada na Praça Central do estabelecimento, a atração conta com 100 m² de cama elástica, circuito de atividades com obstáculos, parede de cama elástica, piscina de espumas com formato de balas e doces, com aroma de tuti frutti, simulando uma grande Candy Machine.

Localizada na Praça Central do estabelecimento, a atração conta com 100 m² de cama elástica, circuito de atividades com obstáculos, parede de cama elástica, piscina de espumas com formato de balas e doces, com aroma de tuti frutti, simulando uma grande Candy Machine. INGRESSOS: Os bilhetes custam R$ 30 para uma sessão de 20 minutos, que é o tempo de permanência mínima. Cada minuto adicional pode ser adquirido por R$ 1. A classificação é livre, mas crianças menores de três anos devem estar acompanhadas por um responsável não pagante

Os bilhetes custam R$ 30 para uma sessão de 20 minutos, que é o tempo de permanência mínima. Cada minuto adicional pode ser adquirido por R$ 1. A classificação é livre, mas crianças menores de três anos devem estar acompanhadas por um responsável não pagante HORÁRIOS: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h





De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h PATATI PATATÁ CIRCO SHOW VITÓRIA



ONDE: No estacionamento externo do Shopping Vitória, até 7 de agosto

No estacionamento externo do Shopping Vitória, até 7 de agosto SESSÕES: Sextas, às 19h30, e sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30

Sextas, às 19h30, e sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30 INGRESSOS: Entre R$ 35 e R$ 180, à venda pela Entre R$ 35 e R$ 180, à venda pela internet

FÉRIAS NO SHOPPING VILA VELHA

O Patrulha Canina, e seus muitos obstáculos, está em cartaz no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

PATRULHA CANINA

ONDE: Praça Central, Piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Praça Central, Piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. HORÁRIOS: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. Até 24 de agosto

INGRESSOS: R$ 40, por 30 minutos, R$ 50, por 45 minutos, e R$ 60, por uma hora.



A BELA E A FERA EXPERIENCE

"A Bela e a Fera Experience" chega em Vila Velha Crédito: Divulgação

A BELA E A FERA EXPERIENCE

QUANDO: Até 14 de agosto

Até 14 de agosto ONDE: Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha

Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha HORÁRIOS: Quinta e Sexta - 18h e 20h / Sáb e Dom - 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h

Quinta e Sexta - 18h e 20h / Sáb e Dom - 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h INGRESSOS: Quinta e sexta - R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo - R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação)

Quinta e sexta - R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo - R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação) PONTOS DE VENDA: no site A Bela e a Fera

FÉRIAS NO SHOPPING MOXUARA

MOXUARA KIDS

O QUE É: Recreação infantil com oficina de culinária de comida japonesa.

Recreação infantil com oficina de culinária de comida japonesa. QUANDO: Sábado (16), na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

Sábado (16), na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica HORÁRIO: A partir das 16h, com entrada franca





A partir das 16h, com entrada franca MAGIG PARK



O QUE É: Parque de diversão com brinquedos, como carrossel, trenzinho e bate-bate

Parque de diversão com brinquedos, como carrossel, trenzinho e bate-bate ONDE: Na área de eventos externa do shopping

Na área de eventos externa do shopping HORÁRIOS: Terça a sexta, das 18h às 22h, e sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h

Terça a sexta, das 18h às 22h, e sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h INGRESSOS: Passaporte para brincar à vontade. Segunda a sexta: R$ 30 (meia) e R$ 60 (Inteira). Sábado, domingo e feriados: R$ 40 (meia) e R$ 80 (Inteira). Todos pagam meia. Ingresso individual para cada brinquedo: R$ 8





Passaporte para brincar à vontade. Segunda a sexta: R$ 30 (meia) e R$ 60 (Inteira). Sábado, domingo e feriados: R$ 40 (meia) e R$ 80 (Inteira). Todos pagam meia. Ingresso individual para cada brinquedo: R$ 8 MUNDO DA DIVERSÃO

O QUE É: Atração com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável



ONDE: Praça de Eventos do shopping

Praça de Eventos do shopping HORÁRIOS: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados seguindo o horário de funcionamento do shopping

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados seguindo o horário de funcionamento do shopping INGRESSOS: De 1 a 20 minutos, R$ 30 (tempo mínimo), e de 21 a 30 minutos, R$ 35. Idade permitida: de 2 a 12 anos. Criança até três anos somente acompanhado pelos pais ou responsáveis

O MENINO MAIS RICO DO MUNDO

Foto da peça 'O Menino Mais Rico do Mundo' Crédito: Alyson Jardin

QUANDO: 16 e 17 de julho (sábado e domingo), a partir das 16h



ONDE: Teatro Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória

Teatro Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória FIQUE DE OLHO: intérprete de libras na sessão de domingo

intérprete de libras na sessão de domingo INGRESSOS: Entrada franca, com retirada dos ingressos na semana do evento, na bilheteria do teatro. Apenas dois bilhetes por CPF. Informações pela internet

PROJETO RODOCINE

Cinema itinerante leva exibições gratuitas para bairros da Serra Crédito: Rodocine

O QUE É: Cinema de graça exibido em uma carreta itinerante - adaptada para sala de projeção - destinado a alunos do ensino municipal da Serra e moradores dos bairros Cidade Continental, Praia de Carapebus e Balneário Carapebus. Manguinhos recebeu a iniciativa na semana passada.

Cinema de graça exibido em uma carreta itinerante - adaptada para sala de projeção - destinado a alunos do ensino municipal da Serra e moradores dos bairros Cidade Continental, Praia de Carapebus e Balneário Carapebus. Manguinhos recebeu a iniciativa na semana passada. COMO FUNCIONA: Serão cinco dias em cada bairro. Durante os dias úteis, os horários de 8h, 10h, 14h são destinados às escolas. A projeções de 16h e 18h serão feitas para os moradores das comunidades. No sábado e domingo, os cinco horários são livres para o público. Os ingressos (dos moradores) podem ser retirados para cada dia, a partir das 7h30. A lotação é de 77 lugares.