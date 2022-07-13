Peça "O Doente Imaginário" será encenada gratuitamente no Sesc Glória

Cena do espetáculo "O Doente Imaginário", com Élcio Romar e Gláucia Rodrigues, em cartaz no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Guga Melgar

Pai da dramaturgia francesa, especialmente no que tange ao gênero comédia satírica, Molière "vai dar as caras" em Vitória com "O Doente Imaginário", um de seus textos mais aclamados. A obra será encenada pelo experiente grupo carioca Cia Limite 151 - que completa 30 anos de estrada -, neste sábado (16), a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

Os ingressos gratuitos serão distribuídos no dia da apresentação, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a entidades sociais.

Além do espetáculo, um dia antes a Cia Limite 151 promove uma oficina ministrada por Wagner Campos, diretor musical da trupe, "A Imagem do Som". Serão 40 vagas, com aulas gratuitas a serem ministradas no Teatro Estrela Ratimbum (Centro de Vitória), com inscrições podendo ser feitas pela internet . A iniciativa é voltada para profissionais do teatro, como diretores, atores, compositores e sonoplastas.

Voltando ao espetáculo, "O Doente Imaginário", um dos últimos trabalhos de Molière, conta com direção da diva da TV e do teatro Jacqueline Laurence, conhecida do grande público por mais de 30 trabalhos na televisão, entre eles as novelas "Dancin Days", "Uma Rosa com Amor", "Dona Beija" e "Avenida Brasil".

"Gosto muito de Molière. De sua autoria, fiz 'O Avarento' e 'O Doente Imaginário', como atriz. Agora estou tendo a experiência de dirigir esse texto especial, porque foi o último que ele escreveu antes de morrer, e, portanto, já tem toda a carga de experiência que ele tinha como homem de teatro, autor, ator e chefe de companhia teatral", acredita Laurence.

Jacqueline defende a atualidade sempre presente nos textos do autor francês. "O Doente Imaginário" é uma comédia extraordinária que, como em todos os trabalhos de Molière, nos traz uma visão crítica sobre a humanidade. Esse é um dos motivos para que seus textos façam sucesso ainda hoje", explica a diretora. Além disso, ela afirma que a peça tem um humor inteligente, sem deixar de ser popular e acessível a todos os tipos de público.

CRÍTICA

A trama de "O Doente Imaginário" é um texto típico do mestre francês, que usa a sátira - em um tom de commedia dell'arte - para criticar a sociedade europeia feudal (e por que não a atual também?). Intrigas, mentiras e obsessões permeiam o espetáculo.

Aqui, Angélica, filha de Argan, um rico e avaro burguês (tipo comum nas comédias de Molière), vítima de hipocondria, apaixona-se por um rapaz, o romântico Cleanto. O patriarca, no entanto, quer que ela se case com um médico, pois, desta forma, teria assegurado consultas gratuitas sem precisar sair de casa.

Em cena, os atores Élcio Romar, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, Isabella Dionísio, Flávia Fafiães, Rafael Canedo, Márcio Ricciardi, Léo Thurler e Diego Braga.

Élcio, além de grande dublador (é a voz oficial no Brasil de nomes como Michael Douglas, Woody Allen e Dan Aykroyd), também é conhecido por seus papéis em tramas globais, como "A Próxima Vítima", "Barriga de Aluguel" e "A Gata Comeu".

"O DOENTE IMAGINÁRIO"

QUANDO: Sábado (16), a partir das 20h

Sábado (16), a partir das 20h ONDE: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória INGRESSOS: Gratuito (trocar 1kg de alimento não perecível por dois ingressos na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo). Informações: (27) 3222-0968 / 99698-0869

OFICINA "A IMAGEM DO SOM", MINISTRADA POR WAGNER CAMPOS