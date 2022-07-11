De graça: peça "O Menino Mais Rico do Mundo" anima a criançada em Vitória

Foto da peça 'O Menino Mais Rico do Mundo' Crédito: Alyson Jardin

Tem mais teatro para as crianças chegando em Vitória. Depois das apresentações de "Jubarte - Uma Aventura Oceânica" e "Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga Para Crianças", nos meses de maio e junho, o projeto Diversão em Cena ArcelorMittal traz o espetáculo "O Menino Mais Rico do Mundo".

Desta vez, o espaço de apresentações deixam de ser no Sesc Glória, no Centro de Vitória, e seguem para o Sesi de Jardim da Penha, também na Capital. A peça será encenada neste sábado (16) e domingo (17), em sessões às 16h. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do teatro a partir desta terça-feira (12).

Com texto de Xico Abreu, direção de Diego Benicá (que também assina a cenografia e o figurino) e produção local da WB Produções, o espetáculo traz Marcelo Ricco como um "pequeno" catador de papel, rico em sonhos e imaginação. A peça propõe que as crianças reflitam sobre como cuidar do planeta em todos os sentidos, desde tratar bem as pessoas e a importância da leitura até a preservação do meio ambiente.

Do palco, o menino convida crianças e adultos para um dedo de prosa sobre reciclagem, importância da preservação da natureza, economia de água, alimentação saudável, incentivo à leitura e valorização da cultura popular. Temas importantes nos dias atuais e abordados com muita interatividade e humor por meio de poesias e músicas.

Os 50 minutos de espetáculo são intercalados com músicas de autoria do próprio autor Xico Abreu, que ganharam arranjos de Hairlan Rodrigues e Gustavo Moura, com direção musical também de Diego Benicá. Marcelo Ricco, que já fez outros infantis, reflete sobre o tema educativo do espetáculo.

"Busquei um texto que falasse de situações reais de forma poética, mas sem enganações. Acho que este é o papel do teatro infantil, o de caráter educativo. Já que é nessa época da vida que precisamos ter melhores referências para nos ajudar, inclusive, na formação de caráter. E ‘O menino mais rico do mundo’ tem esta proposta: ensinar de forma lúdica, soltar a imaginação e divertir", acredita.

SERVIÇO